कमल हासन की 'विक्रम' में 5 मिनट को नजर आए सुपरस्टार Suriya, फीस जानकर उड़ जाएंगे होश!

कमल हासन, विजय सेथुपति और फहाद फासिल की क्राइम एक्शन थ्रिलर फिल्म 'विक्रम' की हर ओर धूम मची हुई है. साउथ के लोगों के लिए कमल हासन की पिक्चर रिलीज होना मतलब त्योहार जैसा जश्न मनाने वाली बात है. ऑडियन्स को कमल हासन की यह फिल्म खूब भा रही है. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई पहली ही दिन कर ली है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है. तीनों की शानदार और दमदार परफॉर्मेंस के अलावा फिल्म में एक एलीमेंट और है जो देखने लायक है. वह है सूर्या का पांच मिनट का कैमियो रोल.

नहीं ली सूर्या ने फीस

'सिंघम' स्टार का कैमियो रोल ऑडियन्स को इतना पसंद आ रहा है कि यह फिल्म का सबसे बड़ा डिसकशन प्वॉइंट माना जा रहा है. हाल ही में खबर आई है कि आखिर इस कैमियो रोल को करने के लिए सूर्या ने फिल्ममेकर्स से कितनी फीस चार्ज की. सूर्या का जो इस फिल्म में रोल है, वह केवल पांच ही मिनट का है, लेकिन इसके लिए उन्होंने जी-तोड़ मेहनत की है. एक्टर ने इस सीन को करने के लिए कोई फीस नहीं ली है. जीरो अमाउंट लिया है.

An interesting information : @Suriya_offl has not taken any salary for his role in #Vikram .

Annan @Suriya_offl - a true fan of @ikamalhaasan sir. He could have easily rejected Rolex character since he is a leading hero.



He did it because kamal sir is the lead and he wanted to contribute . That's how u repay to the person who Inspired you ! #Vikram