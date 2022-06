Vikram Box Office Collection Day 1: कमल हासन की 'विक्रम' को पहले ही दिन मिली अच्छी जंप, कमाए इतने करोड़

Vikram Box Office Collection Day 1: बॉक्स ऑफिस पर तीन फिल्मों के बीच कांटे की टक्कर है. इस शुक्रवार तीन बड़े बजट की फिल्म रिलीज हुई है. इसमें कमल हासन की फिल्म 'विक्रम', अक्षय कुमार की फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' और अदिवि शेष की फिल्म 'मेजर' शामिल हैं. अब अगर तीनों ही फिल्मों के बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन पर जाएं, तो कमल हासन की फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है. पहले ही दिन यह फिल्म ताबड़तोड़ कमाई करती नजर आ सकती है. कमल हासन की फिल्म ने इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कमाई की है. इस फिल्म में विजय सेथुपति और फहाद फासिल लीड रोल में नजर आ रहे हैं.

100 करोड़ क्लब में हुए शामिल

कमल हासन की 'विक्रम' 3 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. हालांकि, अभी तक एक्चुअल बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट इस फिल्म की सामने नहीं आ पाई है, लेकिन लगभग आए नंबर्स बता रहे हैं कि फिल्म बाकी की दोनों फिल्मों से बेहतर कमाई कर लेगी. ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने अनुमान लगाया है कि फिल्म 100 करोड़ क्लब में पहले ही दिन शामिल हो जाएगी, अगर केवल अकेले तमिल नाडू कलेक्शन को देखा जाए तो.

As per distribution sources, #Vikram is expected to gross ₹ 100 crs in TN itself very soon.. — Ramesh Bala (@rameshlaus) June 3, 2022

#Vikram to end the day on a high note.



It will comfortably land at 3rd place in the list of top opening 2022 movies in TN Box Office. — Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) June 3, 2022

#Vikram New Zealand Day 1 - NZ$27,204



Already, 2022 's 2nd Highest Kollywood Grosser there.. — Ramesh Bala (@rameshlaus) June 4, 2022

#Vikram Day 1 in Australia - A$233,754



Already, 2022 's 2nd Highest Grosser of Kollywood.. — Ramesh Bala (@rameshlaus) June 4, 2022

#Vikram has crossed $325K on Friday in USA.. By evening — Ramesh Bala (@rameshlaus) June 4, 2022

वहीं, मनोबाला विजयबालन ने अनुमान लगाया है कि कमल हासन की फिल्म 'विक्रम' तमिल नाडू बॉक्स ऑफिस 2022 कलेक्शन में तीसरे नंबर पर आ सकती है. अगर बात करें ओपनिंग डे पर कमाई करने वाली फिल्मों के बारे में तो. कमल हासन की यह फिल्म ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में अच्छी खासी कमाई कर रही है. सभी आंकड़े मनोबाला ने ट्वीट के जरिए फैन्स को बताए हैं.

फिल्म 'विक्रम' को लोकेश कन्गाराज ने लिखा और डायरेक्ट किया है. यह एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है, जिसे राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म के डायलॉग्स रतना कुमार और लोकेश ने ही लिखे हैं. फिल्म में कमल हासन, विजय सेथुपति और फहाद फासिल लीड रोल्स में नजर आ रहे हैं. वहीं, कालिदास जयाराम, नारायण और अर्जुन दास सपोर्टिंग रोल्स में दिखाई दे रहे हैं. अनिरुद्ध रविचंदर ने फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया है.