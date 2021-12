71वां जन्मदिन मना रहे सुपरस्टार Rajinikanth, Dhanush-Madhuri Dixit संग सेलेब्स ने किया विश

सुपरस्टार रजनीकांत 12 दिसंबर को अपना 71 साल जन्मदिन मना रहे हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर फैंस उनको जमकर जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं. 51वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित रजनीकांत अपने फैंस के जीवन में एक विशेष स्थान रखते हैं. उनके जन्मदिन को उनके फैंस किसी त्योहार से कम नहीं मानते हैं. फैंस के साथ-साथ रजनीकांत को उनके दामाद धनुष से भी बर्थडे विश मिली है.

रजनीकांत को धनुष संग सेलेब्स ने किया विश



इस खास मौके पर धनुष ने रजनीकांत को ट्वीट कर बधाई दी. उन्होंने लिखा, ''हैप्पी बर्थडे मेरे थलाइवा. द वन एंड ओनली सुपरस्टार रजनीकांत सर. मैं आपसे बहुत प्यार कर हूं.'' इस ट्वीट में धनुष ने ढेरों हार्ट इमोजी भी लगाए हैं. धनुष के अलावा महेश बाबू, मामूथी, मोहनलाल, राघव लॉरेन्स, हंसिका मोटवानी, विजय सेतुपति और माधुरी दीक्षित ने भी रजनीकांत को जन्मदिन की बधाई दी है.

Happy birthday my thalaiva !! The one and only SUPERSTAR RAJINIKANTH sir .. love you so much ❤️❤️❤️❤️❤️ — Dhanush (@dhanushkraja) December 11, 2021

Happy birthday Thalaiva! I pray ragavendra swamy for your good health 🙏🏼🙏🏼💐@rajinikanth pic.twitter.com/PftnQ2Dk2B — Raghava Lawrence (@offl_Lawrence) December 12, 2021

Happy birthday to my inspiration super star @rajinikanth sir 🙏👍 Always got very few seconds to interact with you but every second was special and it gave me the extra energy to work harder👍😊Love you sir 🙏❤️#HBDSuperstarRajinikanth pic.twitter.com/H5OIbueN5l — Sivakarthikeyan (@Siva_Kartikeyan) December 12, 2021

Wishing the #Thalaiva @rajinikanth sir a very happy birthday. You are one of the biggest stars I have met and yet an extremely humble person. May you live a long and happy life ahead! 🎂 pic.twitter.com/m8RFDOKB2I — Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) December 12, 2021

Wishing you a very happy birthday dear @rajinikanth. Stay healthy and blessed as always.



இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் அன்பு ரஜினி#HBDSuperstarRajinikanth pic.twitter.com/ramDKn5ob3 — Mammootty (@mammukka) December 12, 2021

To the epitome of style & charisma.. Wishing you a very happy birthday @rajinikanth sir! Great health and happiness always 🙏 — Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) December 12, 2021

Rajinikanth Birthday: हरभजन सिंह ने अनोखे स्टाइल में Rajinikanth को विश किया बर्थडे, दिखाया स्पेशल टैटू

सुपरस्टार रजनीकांत को पिछली बार फिल्म 'अन्नाथे' में देखा गया था. इस फिल्म ने आते ही तहलका मचा दिया था. इस फिल्म को दर्शकों ने पसंद किया था, लेकिन 'अन्नाथे' क्रिटिक्स को खास नहीं लगी थी. फिल्म 'अन्नाथे' को नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है. ये फिल्म तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषा में उपलब्ध है.