83 Movie: जब कपिल देव ने जमाई फील्डिंग, नहीं समझ पाए बलविंदर सिंह, देखें Video

रणवीर सिंह जल्द ही फिल्म '83' में नजर आने वाले हैं. यह फिल्म भारतीय क्रिकेट टीम की पहली वर्ल्ड कप जीत पर आधारित है. 1983 में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में कप्तान कपिल देव की अगुवाई में भारत को जीत मिली थी. रणवीर सिंह फिल्म '83' में पूर्व क्रिकेटर कपिल देव की भूमिका निभा रहे हैं. अब रणवीर सिंह ने फिल्म से जुड़ा एक मजेदार वीडियो शेयर किया है.

सामने आया फिल्म से जुड़ा मजेदार किस्सा

फिल्म '83' में वर्ल्ड कप मैच और जीत के बीच जो भी कुछ हुआ, वो सब दिखाया जाने वाला है. ऐसे में रणवीर सिंह और फिल्म के मेकर्स फिल्म की कहानी और सीन्स के पीछे के किस्से शेयर करने में लगे हैं. अब एक नया वीडियो जारी किया गया है, जिसमें पूर्व बॉलर बलविंदर सिंह संधू फील्ड पर हुआ एक फनी वाक्या बता रहे हैं. साथ ही फिल्म से उस सीन को भी वीडियो में दिखाया गया है.

कपिल देव ने दिमाग में बैठाई फील्डिंग

बलविंदर कहते हैं, ''कपिल इंग्लिश में बात कर रहे थे. वो फील्ड पर मेरे पास आए और उन्होंने कहा- 'सरदार, बॉल टाइट. बॉउंड्री नहीं जानी चाहिए. मैंने फील्डिंग लगाई है There, There & There.' तो मैंने पूछा- 'Where?'' बलविंदर ने आगे बताया, 'क्योंकि कपिल ने अपने दिमाग में फील्ड लगा ली थी. मुझे नहीं पता था कि दिमाग में फील्ड कहां लगाई है. फील्डर ने कहां-कहां है. इन्होंने बोला- 'सरदार सीरियस हो जा.' मैंने कहा- 'मैं सीरियस ही हो रहा हूं.''

रणवीर-एमी की बढ़िया केमिस्ट्री

जाहिर तौर पर यह किस्सा काफी मजेदार है. फिल्म से सामने आए एमी विर्क और रणवीर सिंह को साथ देखकर अच्छा भी लग रहा है. फिल्म '83' देशभक्ति की भावना और खुशी के साथ-साथ हम सभी को हंसने के मौके भी देने वाली हैं. एमी विर्क, फिल्म में बलविंदर सिंह संधू का किरदार निभा रहे हैं. उनके अलावा हार्डी संधू, जतिन सरना और धैर्य करवा जैसे स्टार्स भी फिल्म में हैं. डायरेक्टर कबीर खान की बनाई फिल्म '83', 24 दिसंबर को रिलीज होगी.