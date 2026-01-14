19 गानों पर लगा बैन, फूटा हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा का गुस्सा, कहा- इससे क्राइम रुक जाएगा?

हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने राज्य सरकार के गन कल्चर और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गानों को यूट्यूब से हटाने के फैसले पर हरियाणा के म्यूजिक इंडस्ट्री का बचाव किया है. इस फैसले पर मासूम ने नाराजगी जताई है. क्योंकि जिन 67 गानों को हटाया गया है, उनमें सिंगर के 19 गाने शामिल थे.

मासूम का कड़ा विरोध

मासूम ने इस फैसले पर अपनी कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि सरकार को कानून पूरे देश पर लागू करना चाहिए. ना कि सिर्फ एक राज्य पर. हम बचपन से पंजाब के गन कल्चर वाले गाने सुनते हुए बड़े हुए हैं.

मासूम ने कहा- आप बता रहे हो कि गन कल्चर को प्रमोट करने वाले गाने हमने हटा दिए हैं. क्या इनसे क्राइम रुक जाएंगे. ऐसे क्राइम नहीं रुकता. हम 15-20 साल पहले पंजाब के गाने सुनते थे. और वही सुनते थे 'चकलो रिवॉल्वर...' अब अगर आप हरियाणवी म्यूजिक को दबाने की कोशिश करोगे तो हमारी ऑडियन्स फिर से पंजाब को सुनने लग जाएगी. आपने गाने हटाकर गल कल्चर नहीं बल्कि गानों को रोका है.

'असल समाधान यह है कि अगर कोई चीज गलत है, तो उसके लिए पूरे देश में सही कानून बनाए जाएं और उन्हें सख्ती से लागू किया जाए. मैं अश्लीलता के खिलाफ कानून बनने का भी स्वागत करूंगा. इसी तरह जो ऐप्स आजकल युवाओं को गुमराह कर रही हैं और बिगाड़ रही हैं, जैसे जुए वाले ऐप्स, उन पर भी बैन लगना चाहिए. ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, सिर्फ कुछ कलाकारों को निशाना बनाने से समस्या का हल नहीं निकलता.'

मासूम ने आगे कहा कि- जिस दिन यहां की फिल्म इंडस्ट्री अच्छे स्तर पर पहुंच जाएगी, उस दिन से हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री और सिनेमा भी हर जगह अपनी मजबूत पहचान बना लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे बॉलीवुड की है.

क्या है पूरा मामला?

हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और साइबर यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 67 ऐसे गानों पर कार्रवाई की है, जिनके बारे में कहा गया कि वे गैंगस्टर कल्चर, हथियारों और हिंसा को बढ़ावा देते हैं. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये गाने यूट्यूब, स्पॉटिफाई और दूसरे म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड किए गए थे.

जांच में सामने आया कि इस तरह के गाने युवाओं को गलत दिशा में प्रभावित करते हैं, अपराधियों को हीरो की तरह दिखाते हैं और अपराध से जुड़ी लग्जरी लाइफ का झूठा सपना पेश करते हैं, जिससे युवा अपराध की ओर आकर्षित होते हैं. ज्यादातर कंटेंट को या तो हटा दिया गया है या ब्लॉक कर दिया गया है. हरियाणा पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई सख्त निगरानी की शुरुआत है.

