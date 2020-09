जया का समर्थन-कंगना पर वार, शिवसेना नेता संजय राउत बोले- आरोप लगाने वालों का डोप टेस्ट हो

बॉलीवुड में ड्रग्स कार्टेल के मसले पर देश की संसद में हंगामा हो गया है. समाजवादी पार्टी की सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन ने मंगलवार को राज्यसभा में इस मसले को उठाया और बॉलीवुड का नाम खराब करने की साजिश करार दिया. अब जया बच्चन के समर्थन में कई बयान आ रहे हैं, शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि जया बच्चन का बयान बिल्कुल सही है.



संजय राउत बोले कि कंगना रनौत ने जो बयान दिया है, उसपर बच्चन परिवार जवाब दे सकता है. शिवसेना नेता ने कहा कि कंगना रनौत शिवसेना के आदित्य ठाकरे के बारे में जो भी आरोप लगा रही हैं, उन्हें गृह मंत्रालय, गृह सचिव और एजेंसियों को सबूत देने चाहिए.



शिवसेना नेता ने कहा कि जो लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं, पहले उनका ही डोप टेस्ट होना चाहिए. अगर अंतरराष्ट्रीय रास्तों से ड्रग्स आ रहा है तो ये केंद्र और केंद्रीय एजेंसियों की जिम्मेदारी है. अगर किसी इंडस्ट्री में कुछ बुरे लोग हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी इंडस्ट्री को ही बदनाम कर दो.



संजय राउत के अलावा शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी जया बच्चन का समर्थन किया. प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट में लिखा कि जया जी ने बिल्कुल शानदार बोला. उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, यही वजह से ही वो उनके समर्थन में आई हैं. फिल्म इंडस्ट्री देश की शक्ति है, ऐसे में उसे बदनाम करना ठीक नहीं है.

Very well spoken Jaya ji. Her words came in support for an industry she has worked in and is passionate about.

Movie industry is India’s soft power and for it to be maligned/dismissed is unfair. https://t.co/ZyHm5z1b5z