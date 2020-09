सेलेब्स ने की जया बच्चन की तारीफ, तापसी बोलीं- 'फिर एक महिला ने आवाज उठाई'

एक्ट्रेस और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन द्वारा बालीवुड और ड्रग्स संबंध‍ित बयान के बाद सेलेब्स इसपर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. जया ने राज्यसभा में चल रहे मॉनसून सत्र में कहा कि ड्रग्स से बॉलीवुड को बदनाम करने की कोश‍िश की जा रही है. इस दौरान उन्होंने बीजेपी सांसद और एक्टर रव‍ि किशन पर भी निशाना साधा. जया के इस बयान के बाद जहां एक ओर कंगना रनौत ने उनके स्टेटमेंट की निंदा की है, वहीं कुछ सेलेब्स ने खुलकर जया बच्चन की तारीफ की है.

तापसी ने राज्यसभा के मानसून सत्र का वीड‍ियो शेयर कर लिखा- 'हम हमेशा पहल, वजह और जागरूकता अभ‍ियान के लिए खड़े हुए हैं. अब इस कर्ज को वापस चुकाने का वक्त आ गया है. मुंहतोड़ जवाब देते हुए! फिर से एक बार फिल्म इंडस्ट्री से एक महिला ने आवाज उठाई है, सम्मान'.

तापसी के अलावा डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने भी जया प्रति अपना सम्मान जाहिर किया है. उन्होंने वीड‍ियो ट्वीट कर लिखा- 'जया जी को सादर प्रणाम भेजता हूं, जिनको पता नहीं वो देख लें, रीढ़ की हड्डी ऐसी दिखती है'.

सिंगर बाबुल सुप्रियो ने भी जया को सपोर्ट किया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पूरी बॉलीवुड ड्रग्स में शामिल नहीं है. बहुत सारे स्टार्स बेहद अनुशास‍ित हैं.

इससे पहले कंगना रनौत ने जया के इस बयान पर नाराजगी जताई थी. उन्होंने ट्वीट किया- जया जी, आप तब भी वही बात कहेंगी, अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को टीनएज में पीटा जाता, ड्रग दिया जाता और छेड़छाड़ की जाती. क्या आप तब भी ये ही कहती अगर अभिषेक लगातार बुलिंग और उत्पीड़न की शिकायत करता और एक दिन फांसी पर लटका मिले? हमारे लिए भी करुणा से हाथ जोड़कर दिखाएं'.

बता दें जया बच्चन ने कहा कि ड्रग्स से बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश की जा रही है. उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी के सांसद रवि किशन पर भी निशाना साधा. जया बच्चन ने कहा कि कल लोकसभा में एक सांसद ने बॉलीवुड को लेकर बयान दिया. वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही हैं. ये शेम है. जया बच्चन ने कहा कि जिस थाली में खाते हैं, उसी में छेद करते हैं. ये गलत बात है. जया के इस बयान के बाद रव‍ि किशन ने भी सफाई पेश की है.