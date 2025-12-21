निधि अग्रवाल के बाद समांथा के साथ हुई बदतमीजी, इवेंट के बाहर भीड़ ने की धक्का-मुक्की, VIDEO

साउथ सिनेमा के फैंस अपने फेवरेट हीरो/हीरोइन के लिए दीवाने रहते हैं. वो उनकी एक झलक पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन पिछले कुछ वक्त में जो भी सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, वो परेशान कर देने वाला है. हाल ही में साउथ एक्ट्रेस निधि अग्रवाल के साथ फैंस ने बदतमीजी की थी.

निधि अग्रवाल के बाद, समांथा हुईं फैंस की बदतमीजी का शिकार

निधि, प्रभास की अगली फिल्म 'द राजा साब' के इवेंट से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थीं. तभी फैंस की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और धक्का-मुक्की करने लगे. एक्ट्रेस को उनके बॉडीगार्ड ने जैसे-तैसे करके गाड़ी में बिठाया. लेकिन निधि इस घटना से काफी दुखी हुई थीं. अब बस चंद दिनों में वैसा ही कुछ दोबारा देखा गया. हालांकि इस बार ये घटना पॉपुलर साउथ एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु के साथ हुई.

रविवार को समांथा हैदराबाद में एक शॉप का उदघाटन करने पहुंची थीं. वहां वो काफी देर तक रहीं. फिर, इवेंट से जाते वक्त उनके इर्द-गिर्द फैंस की भीड़ जमा हो गई. इस पूरी घटना का क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है. जिसमें देखा जा सकता है कि समांथा को अपनी गाड़ी की तरफ जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है.

समांथा एक पल के लिए लड़खड़ा भी गई थीं. लेकिन उन्हें उनके बॉडीगार्ड द्वारा बचाया गया. फैंस लगातार एक्ट्रेस को धक्का देते रहे. समांथा इस दौरान काफी असहज दिखीं. उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी. फिर जैसे-तैसे करके उन्हें उनकी गाड़ी में बैठाया गया. एक्ट्रेस को सुरक्षित गाड़ी में बैठाने के लिए पुलिस फोर्स का भी सहारा लगा, जिन्होंने इतने मुश्किल हालातों में समांथा को भीड़ से बचाए रखा.

समांथा के साथ हुई बदतमीजी से नाराज फैंस

समांथा रुथ प्रभु के साथ हुई इस घटना से कई साउथ के यूजर्स भी नाराज हैं. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स उन लोगों को फटकार रहे हैं, जो सिर्फ एक सेल्फी या फोटो के लिए हीरोइन्स के साथ ऐसी हरकत करने पर उतर आते हैं. बात करें समांथा की, तो एक्ट्रेस ने हाल ही में 'द फैमिली मैन' सीरीज बनाने वाले डायरेक्टर राज निदिमोरु से शादी रचाई है. तलाक के चार साल बाद, एक्ट्रेस ने दोबारा अपना घर बसाया.

