scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Film Wrap: सामने आया सलमान की 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर, अक्षय खन्ना से नाराज 'दृश्यम 3' के प्रोड्यूसर

शनिवार के दिन बॉलीवुड में काफी कुछ हुआ. सलमान खान ने अपने 60वें जन्मदिन पर अपनी अगली फिल्म बैटल ऑफ गलवान का दमदार टीजर जारी किया, जिसने फैंस को काफी खुश किया. वहीं, 'दृश्यम 3' के प्रोड्यूसर अक्षय खन्ना से काफी नाराज दिखे. उन्होंने एक्टर को लीगल नोटिस तक भेजने की बात कही.

Advertisement
X
सलमान खान, अक्षय खन्ना
सलमान खान, अक्षय खन्ना

मनोरंजन की दुनिया में हर रोज कुछ नया और अनोखा होता रहता है. शनिवार 27 दिसंबर का दिन बॉलीवुड इंडस्ट्री से कई बड़ी खबरें लेकर आया. सबसे पहले आज सलमान खान का 60वां जन्मदिन था, जिसपर उनके कई करीबी दोस्तों और फैंस ने उन्हें विश किया. उसके रिटर्न गिफ्ट में सुपरस्टार ने अपनी अगली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर जारी किया, जिसमें कई सारे रौंगटे खड़े कर देने वाले सीन्स थे. 

वहीं, अजय देवगन की 'दृश्यम 3' बनाने वाले प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने कंफर्म किया कि उनकी फिल्म में अक्षय के बदले जयदीप अहलावत को लाया गया. उन्होंने कहा कि जयदीप अक्षय से बेहतर एक्टर और इंसान हैं. प्रोड्यूसर ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए ये भी खुलासा किया कि उन्होंने अक्षय को लीगल नोटिस भी भेजा है, जिसका जवाब अभी एक्टर की तरफ से आना बाकी है. 

4 बच्चों की नैनी संग करोड़पति यूट्यूबर का रोमांस, चौंके लोग, फैंस बोले- पत्नियां कहां हैं?

सम्बंधित ख़बरें

Chitrangada Singh reacts on Salman khan coming late on sets
'बैटल ऑफ गलवान' के सेट पर लेट आते थे सलमान? चित्रांगदा ने बताया सच
Ameesha and Salman
Salman के Birythday पर क्या बोलीं Ameesha Patel?
Sanjeet and Sandeep audio issues one minute one second
सलमान खान ने फैंस के सामने काटा केक
What is Tiwari doing
सलमान की बर्थडे पार्टी में पहुंचे धोनी
salman khan in battle of galwan movie teaser
'मौत दिखे तो सलाम कर', रोंगटे खड़े कर देगा सलमान की 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर

अरमान मलिक अपने चार बच्चों की नैनी लक्ष्य संग शूटिंग के दौरान रोमांस करते हुए दिखाई दिए, जो देख फैंस हैरान रह गए. क्योंकि अरमान की पहले से ही दो पत्नियां हैं. ऐसे में उन्हें लग रहा है कि अरमान तीसरी शादी भी कर लेंगे.

Battle Of Galwan Teaser: 'मौत दिखे तो सलाम कर', रोंगटे खड़े कर देगा सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' का दमदार टीजर

Advertisement

'बैटल ऑफ गलवान' के टीजर में सलमान खान अपने अब तक के सबसे दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं. वह एक भारतीय सेना के अफसर की भूमिका में हैं. उनके चेहरे पर दिखती सख्ती, गुस्सा और शांत लेकिन मजबूत अंदाज बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह रहा है.

अक्षय खन्ना को 'दृश्यम 3' के प्रोड्यूसर ने भेजा लीगल नोटिस, एक्टर को सुनाई खरी-खोटी

दृश्यम 3 के प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने पुष्टि की कि जयदीप अहलावत ने 'दृश्यम 3' में अक्षय खन्ना को रिप्लेस किया है. प्रोड्यूयर ने अक्षय खन्ना पर अनप्रोफेशनल बिहेवियर का आरोप लगाया और उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है.

करोड़ों कमाते हैं रणबीर कपूर-रणवीर सिंह, इमरान खान का खुलासा, बताया कैसे होती है बॉलीवुड में कास्टिंग

इमरान खान ने दावा किया है कि आज के समय में ए-लिस्ट एक्टर्स अपनी हर फिल्म के लिए कम से कम 30 करोड़ रुपये की फीस चार्ज करते हैं. उनका कहना है कि एक्टर्स को इतने पैसे उनकी फेस वैल्यू के मुताबिक दिए जाते हैं.

'रहमान डकैत के लिए जो पाकिस्तान न कर सका, बॉलीवुड ने कर दिखाया', धुरंधर की तारीफ में बोले गैंगस्टर के दोस्त

इंटरनेट पर छाई हुई एक वीडियो में हबीब जान बलोच ने 'धुरंधर' को लेकर बात की है, जो असली रहमान डकैत के दोस्त हुआ करते थे. उन्होंने कहा कि फिल्म में जो दिखाया गया है उसके विपरीत, रहमान खलनायक नहीं बल्कि हीरो थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement