RRR के ताबड़तोड़ कलेक्शन से खुश हुए SS Rajamouli, ट्वीट कर फैंस का किया शुक्रिया

एस एस राजामौली की फिल्म RRR ने पहले दिन दुनियाभर में काफी अच्छी कमाई की. फिल्म से दर्शकों को बहुत उम्मीदें थीं और उसपर फिल्म खरी भी उतरती नजर आ रही है. फिल्म काफी समय से रिलीज का इंतजार कर रही थी मगर कोरोना की वजह से इसकी रिलीज डेट कई बार बदली गई. लेकिन अब जब फिल्म रिलीज हुई है तो दर्शकों ने इसका शानदार अंदाज में स्वागत किया है. फिल्म की कमाई देखकर इसके डायरेक्टर एस एस रजामौली भी काफी खुश हैं. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को शुक्रिया भी किया है.

RRR की शानदार कमाई

राजामौली ने ट्विटर पर फिल्म को इतना प्यार देने के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया है. उन्होंने कहा- '#RRR का इतनी गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया. मैं लोगों के रिस्पॉन्स से अभिभूत हूं.' रजामौली के इस पोस्ट पर फैंस भी कमेंट कर रहे हैं और उनकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं. एस एस राजामौली जब भी कोई फिल्म लेकर आते हैं तो कोई ना कोई कमाल हमेशा होता है. RRR ने भी जिस तरह से ओपनिंग डे पर कमाई कर रही है ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म सफलता के नए कीर्तिमान रचेगी.

Thanks to EVERRRYONE for your thunderous applause for #RRRMovie. Overwhelmed 🤗🙏🏻