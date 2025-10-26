scorecardresearch
 

Film wrap: राखी सावंत को रिवीलिंग ड्रेस में देखकर चौंकी फराह खान, GF संग रोमांटिक हुए ऋतिक रोशन

फिल्म रैप में जानिए मनोरंजन की दुनिया में आखिर क्या-क्या हुआ. एक्टर सतीश शाह का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से कई सितारे शामिल हुए. एक्टर पंचतत्व में विलीन हुए. इसके अलावा राखी सावंत, हाल ही में फराह खान के घर गईं, जहां वो काफी रिवीलिंग ड्रेस पहनकर गईं.

राखी सावंत के कपड़े देखकर हैरान हुईं फराह खान (Photo: Screengrab)
मनोरंजन की दुनिया में रविवार के दिन काफी कुछ हुआ. राखी सावंत और फराह खान के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. ऋतिक रोशन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वेकेशन पर गए हुए हैं. वहां से कुछ तस्वीरें उन्होंने शेयर कीं, जिनमें दोनों ही रोमांटिक अंदाज में नजर आए. 

करोड़पति बिजनेसमैन संग प्यार में थी एक्ट्रेस, सालों बाद टूटा रिश्ता, आखिर क्यों?
क्रिस्टल डिसूजा टीवी की मशहूर एक्ट्रेस हैं. लंबे समय से वो अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. 

रिवीलिंग ड्रेस पहनकर घर पहुंचीं राखी, देखकर चौंकी फराह खान, तकिए से ढका, बोलीं- बच्चे...
राखी सावंत करीब 3 साल बाद दुबई से मुंबई लौट आई हैं. इंडिया लौटते ही वो अपने काम को लेकर एक्टिव नजर आ रही हैं.

4 महीने घर बैठीं भारती सिंह, प्रेग्नेंसी में काम पर लौटीं, बोलीं- बहुत खुश हूं...
कॉमेडियन भारती सिंह दूसरी बार मां बनने वाली हैं. वो चाहती हैं कि इस बार बेटी हो, लेकिन साथ में ये भी कहना है कि बच्चा हेल्दी हो. 

Satish Shah Funeral: पंचतत्व में विलीन हुए सतीश शाह, रोते हुए सितारों ने दी अंतिम विदाई
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सतीश शाह का बीते दिन मुंबई में निधन हो गया. उन्होंने 74 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. आज एक्टर का अंतिम संस्कार मुंबई में किया गया.

GF सबा को बांहों में लेकर रोमांटिक हुए ऋतिक रोशन, प्यार में डूबे दिखे, फैंस बोले- शादी कर लो
बॉलीवुड इंडस्ट्री के लव बर्ड्स ऋतिक रोशन और सबा आजाद एक दूसरे संग अपने डेटिंग फेज को खुलकर एन्जॉय कर रहे हैं. 

