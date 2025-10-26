Film wrap: राखी सावंत को रिवीलिंग ड्रेस में देखकर चौंकी फराह खान, GF संग रोमांटिक हुए ऋतिक रोशन

फिल्म रैप में जानिए मनोरंजन की दुनिया में आखिर क्या-क्या हुआ. एक्टर सतीश शाह का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से कई सितारे शामिल हुए. एक्टर पंचतत्व में विलीन हुए. इसके अलावा राखी सावंत, हाल ही में फराह खान के घर गईं, जहां वो काफी रिवीलिंग ड्रेस पहनकर गईं.

