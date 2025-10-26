Satish Shah Funeral Live: एक्टर सतीश शाह को अंतिम विदाई देने पहुंचे सितारे, ऑनस्क्रीन बेटे ने दिया कंधा

बॉलीवुड एक्टर सतीश शाह का शनिवार 26 अक्टबूर को दोपहर करीब 1:30 बजे मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में निधन हो गया. वो 74 साल के थे. उनके अचानक हुए निधन से हर कोई सदमे में है. वहीं उनका अंतिम संस्कार दोपहर आज मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस श्मशान घाट में किया जाएगा. उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बॉलीवुड और टीवी जगत के कई सितारे पहुंच रहे हैं.
न्यूज एजेंसी ANI ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें देखने को मिल रहा है कि दिवंगत एक्टर सतीश शाह की अंतिम यात्रा निकलना शुरू हो गई है. सतीश शाह को अंतिम विदाई देते वक्त उनके दोस्त, को-स्टार्स, परिजन हर कोई इमोशनल नजर आया.
ऑनस्क्रीन बेटे ने दिया कंधा
सतीश शाह के पार्थिव शरीर को श्मशान घाट ले जाया जा रहा है. उनकी अर्थी को ऑनस्क्रीन बेटे राजेश कुमार ने कंधा दिया है. इस दौरान वो काफी इमोशनल नजर आए. इसके अलावा फिल्ममेकर अशोक पंडित भी कंधा देते हुए नजर आए.
श्मशान घाट पर की गई प्रार्थना
सतीश शाह के अंतिम संस्कार से पहले श्मशाम घाट पर शामिल हुए परिवार और सेलेब्स ने हाथ जोड़कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.
रुपाली गांगुली हुई इमोशनल
डेविड धवन भी श्मशान घाट पहुंचे
अपने दोस्त सतीश शाह को अंतिम विदाई देने के लिए दिग्गज फिल्ममेकर डेविड धवन भी श्मशान घाट पहुंचे.
सतीश शाह को अंतिम विवाद देने पहुंचीं अनुपमा फेम रुपाली गांगुली काफी इमोशनल दिखीं. इस दौरान वो रोते हुए नजर आईं.
ऑनस्क्रीन बेटा अंतिम विदाई देने पहुंचा
'साराभाई वर्सेस साराभाई’ में साहिल साराभाई का रोल निभाने वाले एक्टर सुमीत राघव दिवंगत को-एक्टर और ऑनस्क्रीन पिता सतीश शाह को अंतिम विदाई देने पहुंचे.
काफी सक्सेसफुल रहा करियर
साल 1970 में सतीश शाह ने फिल्म 'भगवान परशुराम' से अपना करियर शुरू किया था, लेकिन 1984 के टीवी शो 'ये जो है जिंदगी' से उन्हें देश में पहचान मिलना शुरू हुई. सतीश शाह ने 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'हम आपके हैं कौन', 'मैं हूं ना', 'कल हो ना हो', 'ओम शांति ओम', 'रा.वन', 'चलते-चलते' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी काम किया है. इसके अलावा उन्होंने साल 2008 में 'कॉमेडी सर्कस' में अर्चना पूरन सिंह के साथ जज की भूमिका निभाई थी. उनके मजेदार कमेंट्स और कॉमेडी का अंदाज शो की जान बन गया था.