scorecardresearch
 

Feedback

Satish Shah Funeral Live: एक्टर सतीश शाह को अंतिम विदाई देने पहुंचे सितारे, ऑनस्क्रीन बेटे ने दिया कंधा

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सतीश शाह का बीते दिन मुंबई में निधन हो गया. उन्होंने 74 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. आज एक्टर का अंतिम संस्कार मुंबई में किया जाएगा.

Advertisement
X
एक्टर सतीश शाह (Photo:YouTube/ Rajshri)
एक्टर सतीश शाह (Photo:YouTube/ Rajshri)

बॉलीवुड एक्टर सतीश शाह का शनिवार 26 अक्टबूर को दोपहर करीब 1:30 बजे मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में निधन हो गया. वो 74 साल के थे. उनके अचानक हुए निधन से हर कोई सदमे में है. वहीं उनका अंतिम संस्कार दोपहर आज मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस श्मशान घाट में किया जाएगा. उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बॉलीवुड और टीवी जगत के कई सितारे पहुंच रहे हैं.

न्यूज एजेंसी ANI ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें देखने को मिल रहा है कि दिवंगत एक्टर सतीश शाह की अंतिम यात्रा निकलना शुरू हो गई है. सतीश शाह को अंतिम विदाई देते वक्त उनके दोस्त, को-स्टार्स, परिजन हर कोई इमोशनल नजर आया.

ऑनस्क्रीन बेटे ने दिया कंधा
सतीश शाह के पार्थिव शरीर को श्मशान घाट ले जाया जा रहा है. उनकी अर्थी को ऑनस्क्रीन बेटे राजेश कुमार ने कंधा दिया है. इस दौरान वो काफी इमोशनल नजर आए. इसके अलावा फिल्ममेकर अशोक पंडित भी कंधा देते हुए नजर आए.

श्मशान घाट पर की गई प्रार्थना
सतीश शाह के अंतिम संस्कार से पहले श्मशाम घाट पर शामिल हुए परिवार और सेलेब्स ने हाथ जोड़कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.

रुपाली गांगुली हुई इमोशनल

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TAHIR JASUS007 (@tahirjasus)

डेविड धवन भी श्मशान घाट पहुंचे
अपने दोस्त सतीश शाह को अंतिम विदाई देने के लिए दिग्गज फिल्ममेकर डेविड धवन भी श्मशान घाट पहुंचे.

Advertisement

 

सम्बंधित ख़बरें

Mouni Roy
Mouni Roy के रेस्टोरेंट में इंडियन फ्यूजन फूड मिलता है! 
Rakhi Sawant
Rakhi बोलीं- मैंने बॉलीवुड में खुद को बेच दिया है 
anupam kher cried
सतीश शाह के निधन से सदमे में अनुपम खेर, निकले आंसू, चंकी पांडे भी हुए इमोशनल  
Satish Shah, Rajesh Kumar
सतीश शाह के जाने से दुखी ऑनस्क्रीन बेटा, बोला- जिंदगी का सबसे मुश्किल... 
Satish Shah Death News
एक्टर सतीश शाह के निधन पर हॉस्टिपल ने जारी किया बयान 

सतीश शाह को अंतिम विवाद देने पहुंचीं अनुपमा फेम रुपाली गांगुली काफी इमोशनल दिखीं. इस दौरान वो रोते हुए नजर आईं.


ऑनस्क्रीन बेटा अंतिम विदाई देने पहुंचा
'साराभाई वर्सेस साराभाई’ में साहिल साराभाई का रोल निभाने वाले एक्टर सुमीत राघव दिवंगत को-एक्टर और ऑनस्क्रीन पिता सतीश शाह को अंतिम विदाई देने पहुंचे. 

काफी सक्सेसफुल रहा करियर
साल 1970 में सतीश शाह ने फिल्म 'भगवान परशुराम' से अपना करियर शुरू किया था, लेकिन 1984 के टीवी शो 'ये जो है जिंदगी' से उन्हें देश में पहचान मिलना शुरू हुई. सतीश शाह ने 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'हम आपके हैं कौन', 'मैं हूं ना', 'कल हो ना हो', 'ओम शांति ओम', 'रा.वन', 'चलते-चलते' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी काम किया है.  इसके अलावा उन्होंने साल 2008 में 'कॉमेडी सर्कस' में अर्चना पूरन सिंह के साथ जज की भूमिका निभाई थी. उनके मजेदार कमेंट्स और कॉमेडी का अंदाज शो की जान बन गया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement