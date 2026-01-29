scorecardresearch
 
'द राजा साब' के फ्लॉप होने का प्रभास को नुकसान, सालार 2 चुकाएगी कीमत! मेकर्स ने तोड़ी चुप्पी

प्रभास की फिल्म 'सालार' के सीक्वल पर ताला लगने की बात सामने आई थी. कहा गया कि 'द राजा साब' के खराब परफॉरमेंस के बाद, 'सालार 2' को बंद किया जा सकता है. अब मेकर्स ने इस खबर पर कंफर्मेशन दी है.

'सालार' में प्रभास (Photo: IMDb)
'सालार' में प्रभास (Photo: IMDb)

तेलुगू सुपरस्टार प्रभास इन दिनों एक बुरे फेज से गुजर रहे हैं. उनकी फिल्में 'बाहुबली 2' के बाद बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही हैं. एक्टर की लेटेस्ट रिलीज फिल्म 'द राजा साब' का कलेक्शन काफी बुरा साबित हुआ. लगभग 400 करोड़ के बजट में बनी इस हॉरर-फैंटेसी फिल्म ने वर्ल्डवाइड सिर्फ 200 करोड़ के करीब कमाए.

प्रभास की फिल्मों पर टूटा मुसीबतों का पहाड़? 

ये कलेक्शन प्रभास की पिछली कुछ रिलीज हुई फिल्मों से काफी खराब माना जा रहा है. इससे पहले आई 'कल्कि 2898 एडी' वर्ल्डवाइड 1000 करोड़ कमा चुकी थी. वहीं साल 2023 में आई 'सालार पार्ट 1' ने भी अच्छा-खासा कलेक्शन किया था. इन दोनों फिल्मों ने प्रभास को काफी आगे पहुंचाया. लेकिन 'द राजा साब' के फ्लॉप शो की वजह से कई लोगों की चिंता बढ़ी. 

कहा जाने लगा कि इस फिल्म ने प्रभास के आने वाले प्रोजेक्ट्स पर भी असर डाल दिया है. ऐसी खबरें सामने आईं कि प्रभास की 'फौज़ी' फिल्म अब संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' के बाद आएगी. वहीं ये भी मालूम हुआ कि 'द राजा साब' के कारण 'सालार 2' पर भी ताला लग गया है. 

लेकिन अब 'सालार 2' से जुड़ी एक दमदार अपडेट सामने आई है. मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर श्रुति हासन और प्रभास का एक फोटो शेयर किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 'सालार 2' में श्रुति के किरदार आद्या के साथ कुछ बड़ा होने वाला है. यानी प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर 'सालार 2' बिल्कुल बनने वाली है. 

A post shared by Salaar (@salaarthesaga)

'सालार 2' के टलने की खबरें तब सामने आई थी, जब एक रिपोर्ट में कहा गया कि फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील और प्रभास सीक्वल पर दोबारा काम कर रहे हैं. वो इसकी कहानी को पूरी तरह से बदलने का प्लान कर रहे हैं. क्योंकि उनके मुताबिक जो तीन साल पहले चल चुका है, वो अब आगे दोबारा नहीं चलेगा.

हालांकि मेकर्स की इस पोस्ट ने इन दावों को भी खारिज किया है. 'सालार 2' की कहानी पहले पार्ट से आगे ही बढ़ेगी. 'सालार' 22 दिसंबर 2023 को थिएटर्स में शाहरुख खान की 'डंकी' के साथ क्लैश हुई थी. जिसमें प्रभास की फिल्म ने सबसे ज्यादा कलेक्शन किया था. जहां 'सालार' इंडिया में 400 करोड़ कमाने में कामयाब हुई थी, वहीं 'डंकी' सिर्फ 200 करोड़ के आसपास सिमट गई थी.

---- समाप्त ----
