हानिया आमिर पाकिस्तानी सिनेमा की मोस्ट पॉपुलर हसीना हैं. उनका हर शो फैंस के बीच हाईप क्रिएट करता है. 'कभी मैं कभी तुम' की जबरदस्त सफलता के बाद उनका लेटेस्ट शो भी बज बनाए हुए है. सीरियल का नाम है 'मेरी जिंदगी है तू'. इसमें उनके हीरो बिलाल अब्बास खान हैं. पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ ये शो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंडियन ऑडियंस के भी लाइमलाइट में है.

हानिया का शो फैंस के बीच हिट

सीरियल में दिखाया गया है कैसे दो अलग-अलग दुनिया से आए लोग प्यार में पड़ते हैं. बिलाल, कामयार सोहेल और हानिया, डॉक्टर आयरा इरफान का रोल प्ले कर रही हैं. वक्त के साथ जैसे-जैसे उनका रिश्ता गहरा होता है, आयरा को कामयार के छिपे राज मालूम पड़ते हैं. सच की परतें खुलने के बाद उनके बीच मुश्किलें आती हैं. दोनों के रिश्ते में तकरार होने लगती है. हानिया और बिलाल की ऑनस्क्रीन पेयरिंग के लोग दीवाने हो रहे हैं.

शो की पॉपुलैरिटी का नतीजा है कि लॉन्च के बाद से पाकिस्तानी ड्रामे के हर एपिसोड को 12 मिलियन व्यूज मिले हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'मेरी जिंदगी है तू' ने सभी पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है. ये ARY Digital के यूट्यूब चैनल पर तेजी से 1 बिलियन व्यूज पाने वाला पाकिस्तानी ड्रामा बन गया है. हानिया आमिर के शो ने ये माइलस्टोन महज 22 एपिसोड में अचीव किया है. El-Balad की एक रिपोर्ट की मानें तो शो ने जनवरी के शुरुआती हफ्तों तक यूट्यूब पर 600 मिलियन व्यूज पार कर लिए थे.

'मेरी जिंदगी है तू' ने दानिश तैमूर और सारा खान के सीरियल 'शेर' को पीछे छोड़ दिया है, जिसने 24 एपिसोड में 1 बिलियन व्यूज हासिल किए थे. वहीं लाइबा खान और अली अंसारी स्टारर सीरियल कफ़्फ़रा को पछाड़ा है. ये शो 60 दिनों में 1 बिलियन क्लब में शामिल हुआ था. 1 बिलियन व्यूज के साथ बिलाल का ये दूसरा और हानिया आमिर का 5वां ड्रामा है. वहीं यूट्यूब पर 2 बिलियन व्यूज पार करने वाला फास्टेस्ट पाकिस्तानी ड्रामा 'जान निसार' है.

शो को लेकर क्यों एग्रेसिव हुए ट्रोल्स?

सफलता के बीच शो के कुछ सीन्स ऐसे भी रहे जिनकी वजह से इंटरनेट पर खूब बवाल हुआ. लोगों ने शो को ट्रोल किया. सीरियल में दिखाई गई नशे की लत, नैरेटिव चॉइसेज, स्लो स्पीड की आलोचना हुई है. इसमें अक्सर दिखाए जाने वाले फ्लैशबैक को भी यूजर्स ने कॉलआउट किया है. लंबी स्टोरीलाइन को लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की. शराब के सेवन को दिखाने पर भी लोगों का गुस्सा फूटा है.

ऑडियंस ने शो को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि क्यों पाकिस्तानी ड्रामा में ड्रिंकिंग को नॉर्मलाइज किया जा रहा है. किसी ने लिखा- ये पाकिस्तानी शोज के साथ क्या दिक्कत है, हर दूसरा शो एलकोहल कमर्शियल नजर आता है. लेकिन अच्छी बात ये रही कि विवादों के बावजूद शो की व्यूअरशिप और पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई. यंगस्टर्स के बीच शो खासा पॉपुलर हुआ है. इसमें दिखाई जा रही प्यार, धोखे की कहानी को स्ट्रॉन्ग लीड एक्टर्स ने मैजिकल बना दिया है. शो को मुसद्दीक मालेक ने डायरेक्ट किया है.

