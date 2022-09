आर्यन खान के प्यार में डूबी कौन है ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस? श्रीदेवी संग कर चुकी हैं काम

पाकिस्तानी एक्ट्रेस सजल अली इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई हैं. सजल ने कुछ दिन पहले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. इसी के साथ उन्होंने आर्यन के लिए अपना प्यार जताते हुए हार्ट इमोजी शेयर की थी. सजल का इतना करना ही फैंस को उत्साहित करने के लिए काफी था. अब एक्ट्रेस के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं. ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कौन हैं सजल अली?

कौन हैं सजल अली?

सजल अली पाकिस्तानी सिनेमा का जाना माना नाम हैं. 17 जनवरी 1994 को सजल का जन्म पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था. उनके पिता का नाम सईद अली है और वह बिजनेसमैन हैं. उनकी मां का नाम राहत था. वह एक होममेकर थीं. साल 2017 में उनका निधन कैंसर से जंग के बाद हो गया था. सजल के दो बहन भाई है. एक छोटी बहन सबूर अली, जो एक्ट्रेस हैं. और एक भाई अली सईद. बताया जाता है कि सजल अली के पिता ने उनकी मां को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी. उनकी बहन सबूर ने बताया था कि पहले वह पिता से नाराज थीं, लेकिन अब अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं.

सजल अली

पाकिस्तानी टीवी पर किया कमाल

अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत सजल अली ने साल 2009 में की थी. उन्हें जियो टीवी के कॉमेडी ड्रामा शो नादानियां में देखा गया था. 2011 में उन्होंने टीवी शो मेहमूदाबाद की मलकाइन में काम किया था. यही वो शो था जिसने सजल को पहचान दिलाई. इसके बाद एक्ट्रेस ने एक के बाद एक कई बढ़िया टीवी सीरियल में काम किया और नाम कमाया. इसमें मोहब्बत जाए भाड़ में, सितमगर, मेरी लाडली, कुदुसि साहब की बेवा और गुल-ए-राणा शामिल हैं.

अपने करियर में सजल अली ने कई वेरिएटी के किरदारों को निभाया है. इसमें कंटेम्पोररी सोशल से लेकर रोमांटिक रोल्स तक शामिल हैं. टीन ड्रामा शो नन्हीं, साइकोलॉजिकल थ्रिलर शो सन्नाटा, रिवेंज ड्रामा चुप रहो और स्पिरिचुअल रोमांस शो खुदा देख रहा में सजल ने काम कर खूब शोहरत पाई. अपने किरदारों में जान डालने के लिए सजल अली को तारीफें तो मिली हीं, साथ ही उन्हें लक्स स्टाइल अवॉर्ड्स के लिए बेस्ट एक्ट्रेस केटेगरी में नॉमिनेशन भी मिले थे.

बॉलीवुड में भी कर चुकी हैं काम

फवाद खान की फिल्म बेहद में सजल अली ने एक परेशान बच्ची का रोल निभाया था, जिसे अपनी ही मां के बॉयफ्रेंड से प्यार हो जाता है. इस फिल्म में उनके काम को दर्शकों संग क्रिटिक्स ने भी खूब पसंद किया था. उनका फीचर फिल्म डेब्यू जिंदगी कितनी हसीना है नाम की रोमांटिक ड्रामा पिक्चर से हुआ था. इसके बाद साल 2017 में उन्होंने श्रीदेवी की फिल्म मॉम से बॉलीवुड में कदम रखा. एक्टिंग के साथ-साथ सजल सिंगिंग में भी हाथ आजमा चुकी हैं. अपनी सीरीज ओ रंगरेज के थीम सॉन्ग को उन्होंने गाया था.

श्रीदेवी के साथ सजल अली

पर्सनल लाइफ के हुए चर्चे

अपने करियर के साथ-साथ सजल अली अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रह चुकी हैं. सजल ने अपने सीरियल आंगन और यकीन का सफर के को-स्टार अहद रजा मीर को डेट किया था. साल 2020 में दोनों ने परिवार की मर्जी से शादी की थी. हालांकि, यह शादी ज्यादा समय नहीं चला पाई और 2022 में दोनों का तलाक हो गया.

सजल अली और उनके एक्स अहद रजा मीर

अब कर रही हैं हॉलीवुड डेब्यू

जल्द ही सजल अली को फिल्म What's Love Got to Do with It? में देखा जाने वाला है. इस हॉलीवुड फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी, हॉलीवुड एक्ट्रेस एमा थॉम्पसन और लिल्ली जेम्स संग अन्य सेलेब्स हैं. इस फिल्म को बॉलीवुड डायरेक्टर शेखर कपूर ने बनाया है. टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2022 में इस फिल्म का प्रीमियर कुछ दिन पहले हुआ था. इस मौके पर फिल्म की कास्ट और डायरेक्टर संग सजल को देखा गया था. इस फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं.