66 की उम्र में दूसरी बार दुल्हन बनी Pak एक्ट्रेस, तलाकशुदा शख्स से किया था निकाह, जवान बच्चों की है मां

69 साल की बुशरा अंसारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. वो दमदार एक्टिंग के लिए जानी-जाती हैं. मगर अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा वो पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. दरअसल, बुशरा अंसारी ने दो शादियां रचाई हैं. उन्होंने पहले पति से शादी के 36 साल बाद साल 2014 में तलाक ले लिया था. मगर फिर उन्होंने दूसरी शादी करके हर किसी को हैरान कर दिया था.

66 की उम्र में किया दूसरा निकाह

तलाक के कई सालों बाद एक्ट्रेस ने 66 की उम्र में दूसरी शादी करके घर बसाया. बुशरा ने अपने एक इंटरव्यू में 66 की उम्र में दूसरी शादी करने की वजह बताई थी. बुशरा अंसारी ने कहा था- मुझे दूसरी शादी की कोई जरूरत नहीं थी. तलाक के बाद करीब 10-12 साल तक मैं अकेले रह रही थी. पहले पति के साथ एक घर में साथ रहते हुए भी मैं अकेली थी. हम दोनों आपस में बात नहीं करते थे. उसके बाद मैं वहां से चली गई थी.

'मुझे उस वक्त भी किसी आदमी की जरूरत महसूस नहीं होती थी. मैंने तलाक के बारे में किसी को बताया भी नहीं था. नाम भी नहीं बदला था. इसलिए मेरे पास कोई प्रपोजल लेकर आया भी नहीं था.'

दूसरी शादी को बुशरा ने बताया था अल्लाह का प्लान

दूसरी शादी पर बुशरा ने आगे कहा था- ये तो अल्लाह की कुदरत है. मैंने सोचा भी नहीं था कि इस उम्र में मैं दूसरी शादी करूंगी. मेरे बच्चे बड़े हो गए थे. उनके (दूसरे पति) बच्चे भी बड़े हो गए थे. मुझे क्या पड़ी थी दूसरी शादी की, लेकिन कुछ प्लान्स अल्लाह के होते हैं हमारे नहीं होते.'

'हमारे प्लान्स में कुछ था ही नहीं. उनके डिवोर्स को भी करीबन 7 साल हो गए थे. ये सब अल्लाह के प्लान्स होते हैं. किसी इंसान के बस में ही नहीं है. उसके प्लान्स बेहतरीन होते हैं. हम दोनों न एक दूसरे के सिर पर सवार रहते हैं, न एक दूसरे को तंग करते हैं न टीज करते हैं.'

