Oscar Nomination: दस लोगों के साथ शूट हुई इस डॉक्यूमेंट्री को मिला ऑस्कर नॉमिनेशन, एक वक्त फिल्म बनाने के नहीं थे पैसे...

विश्व के प्रेस्टेजियस एकेडमी अवॉर्ड में इस साल इंडिया से तीन प्रोजेक्ट्स के नाम दर्ज हुए हैं. बेस्ट ओरिजनल सॉन्ग की कैटिगरी में RRR के गाने नाटू-नाटू को जगह मिली है. वहीं बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटिगरी में शौनक सेन की All That Breathes नॉमिनेट हुई है. तीसरे नॉमिनेशन में The Elephant Whisperers को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की कैटिगरी के लिए चुना गया है.

