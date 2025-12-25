scorecardresearch
 
निधि अग्रवाल ने साथ हुई बदतमीजी, कमेंट कर फंसे एक्टर शिवाजी, मिला करारा जवाब

निधि अग्रवाल के साथ भीड़ द्वारा की गई बदतमीजी के बाद, एक्टर शिवाजी ने एक इवेंट में कहा था कि हीरोइन को रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए. उन्होंने एक्ट्रेस के कपड़ों को भीड़ के हिंसक बर्ताव से जोड़ा, जिसपर अब निधि का जवाब सामने आया है.

एक्टर शिवाजी को निधि अग्रवाल ने दिया जवाब (Photo: ITG)
साउथ एक्ट्रेस निधि अग्रवाल पिछले दिनों सुर्खियों में तब आईं, जब हैदराबाद में उनके साथ भीड़ ने बदतमीजी की. प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' के इवेंट से बाहर निकलते वक्त, निधि को भीड़ ने घेरा जिसमें उनके साथ धक्का-मुक्की भी हुई. एक्ट्रेस अपनी गाड़ी तक बहुत मुश्किल से पहुंच पाई थीं. ये घटना काफी दुखद थी, जिसपर हर किसी ने अपनी नाराजगी जाहिर की.

निधि अग्रवाल पर क्या बोले थे एक्टर शिवाजी

निधि के साथ हुई इस घटना के बाद एक्टर शिवाजी भी वायरल हो गए. उन्होंने एक फिल्म के इवेंट के दौरान महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों पर कमेंट किया. शिवाजी ने कहा था कि हीरोइन को रिवीलिंग कपड़े ना पहनकर, साड़ी जैसे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, जो औरतों के पूरे शरीर को ढक सके. उनकी बातें कई लोगों को पसंद नहीं आई थीं. एक्टर को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया, जिसके बाद उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान अपनी विवादित बातों पर रिएक्ट किया. 

शिवाजी ने कहा कि उनका मकसद गलत नहीं था. वो सिर्फ ये कहना चाहते थे कि महिलाओं को अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, ना कि बुरे. अगर औरतों को पब्लिक इवेंट में जाना है, तो अच्छी ड्रेस पहनकर जाएं. उन्होंने निधि अग्रवाल के साथ हुई घटना को भी दुखद बताया था लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि चूंकि निधि ने इवेंट में छोटी ड्रेस पहनी थी, इसलिए भीड़ ने उनके साथ बदतमीजी की. 

निधि अग्रवाल ने दिया जवाब (Photo: Instagram)

शिवाजी की बातों पर निधि का जवाब

अब शिवाजी के इन्हीं सभी कमेंट्स के बाद निधि अग्रवाल का भी रिएक्शन सामने आया. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर खुद की फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'पीड़ित को दोष देना चालाकी कहलाता है.' निधि ने स्टोरी में वही ड्रेस पहनी है, जो उन्होंने हैदराबाद वाले इवेंट में पहनी थी. एक्ट्रेस के इस जवाब के बाद, शिवाजी ने भी एक बयान जारी किया था. 

उन्होंने X पर अपना वीडियो जारी करके कहा, 'मुझे अनुचित और गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए थे. मैंने ये बात सारी औरतों के बारे में नहीं कही थी. मैंने बस इतना कहा था कि शायद अगर एक्ट्रेसेज थोड़ा संभलकर कपड़े पहनें, तो उन्हें असहज महसूस नहीं करना पड़े. मेरा इरादा किसी को नीचा दिखाने का बिल्कुल नहीं था. लेकिन चूंकि मैंने ऐसे गलत शब्द इस्तेमाल कर दिए, इसलिए मैं दिल से माफी मांगता हूं. सॉरी.'

बात करें निधि अग्रवाल की, तो एक्ट्रेस जल्द प्रभास की 'द राजा साब' में नजर आएंगी. इस फिल्म की रिलीज डेट 9 जनवरी, 2026 बताई जा रही है, जिसे साउथ डायरेक्टर मारूथी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म का बजट करीब 400-500 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

