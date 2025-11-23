Film wrap: नव्या का क्या है कपूर खानदान से रिलेशन? शादी के 5 महीने बाद पति से परेशान हिना खान

मनोरंजन की दुनिया में रविवार का दिन काफी अच्छा बीता. अमिताभ की नातिन नव्या सुर्खियों में रहीं. इस बात का खुलासा हुआ कि आखिर इनका कपूर खानदान से क्या रिश्ता है. साथ ही टीवी और फिल्म जगत की जानी-मानी एक्ट्रेस हिना खान का पति रॉकी जायसवाल के साथ एक वीडियो काफी वायरल हुआ.
'5 सालों से बड़े पर्दे पर नहीं आया हूं, मेरा साथ दें', विजय वर्मा की गुजारिश, बताया क्यों खास है 'गुस्ताख इश्क'
विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की जोड़ी जल्द फिल्म 'गुस्ताख इश्क' में नजर आने वाली है. इस फिल्म का प्रमोशन करने के लिए दोनों एक्टर्स ने साहित्य आजतक 2025 में शिरकत की.
अमिताभ की नातिन नव्या का क्या है कपूर खानदान से रिलेशन? रणबीर ने बताया
अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा और कपूर खानदान का क्या रिलेशन है, इसपर से पर्दा उठ चुका है. हाल ही में आई नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री 'डाइनिंग विद कपूर्स' में रणबीर कपूर ने खुद नव्या संग अपने रिश्ते का खुलासा किया है कि वो उनकी क्या लगती हैं.
करोड़पति बिजनेसमैन की दुल्हन बनेगी एक्ट्रेस, छिपाई मंगेतर की पहचान, बोलीं- शादी का इंतजार...
टीवी एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली हैं. एक्ट्रेस का वेडिंग मंथ रिवील हुआ है.
शादी के 5 महीने बाद पति को परेशान कर रहीं हिना? रॉकी ने की शिकायत, पकड़ा माथा फिर...
हिना खान और रॉकी जायसवाल टीवी टाउन के मोस्ट एडोरेबल कपल हैं. दोनों की खट्टी-मीठी नोकझोंक और प्यार भरा रिश्ता फैंस को कपल गोल्स देता है.
दूल्हे पलाश ने स्मृति के लिए गाया गाना, बहन की इमोशनल परफॉरमेंस देख छलके आंसू
भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना और म्यूजिक कम्पोजर पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर को होने जा रही है. इस बीच दोनों शादी की रस्मों को निभाते हुए जबरदस्त मस्ती और रोमांस कर रहे हैं.