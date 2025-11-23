Film wrap: नव्या का क्या है कपूर खानदान से रिलेशन? शादी के 5 महीने बाद पति से परेशान हिना खान

फिल्म रैप में रविवार के दिन काफी कुछ हुआ. नव्या नवेली नंदा का कपूर खानदान से क्या रिश्ता है, इसके बारे में पता लगा. साथ ही हिना खान और रॉकी जायसवाल का एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ.

