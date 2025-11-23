अमिताभ की नातिन नव्या का क्या है कपूर खानदान से रिलेशन? रणबीर ने बताया

बॉलीवुड का सबसे पुराना खानदान 'कपूर खानदान' करीब 100 सालों से हिंदी सिनेमा में मौजूद है. पृथ्वीराज कपूर से शुरू हुई इस लेगेसी को रणबीर कपूर, करीना कपूर और करिश्मा कपूर अब आगे लेकर जा रहे हैं. कपूर खानदान कितना बड़ा है, इसकी एक झलक भी अब फैंस को मिल गई है. हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री 'डाइनिंग विद कपूर्स' आई है, जिसमें हमें पूरा कपूर खानदान एकसाथ नजर आया.

और पढ़ें

कपूर खानदान से क्या है नव्या नवेली नंदा का कनेक्शन?

इस डॉक्यूमेंट्री में हमें दो और खास इंसान देखने मिले. अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा और नाती अगस्त्य नंदा भी कपूर खानदान के साथ एक छत के नीचे डिनर करते दिखाई दिए. फैंस उन्हें देखकर कुछ पल के लिए हैरान हुए. हर किसी को गूगल का सहारा लेना पड़ा, ये जानने के लिए कि आखिर नव्या और अगस्त्य कपूर खानदान के साथ कैसे रिलेटेड हैं.

तो इस मिस्ट्री का हल इस डॉक्यूमेंट्री में मिल गया है. खुद रणबीर ने नव्या और अगस्त्य संग अपने रिलेशन का खुलासा किया, मगर अपने मजाकिया अंदाज में. दरअसल शो के दौरान, नव्या ने कपूर खानदान को लेकर बात की. जिसपर रणबीर ने नव्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, 'ये मेरी कजिन है, कुछ कहना मत.'

लेकिन रणबीर की बहन रिद्धिमा ने तुरंत अपने भाई को कहा कि नव्या हमारी भतीजी है, बेवकूफ. मगर रणबीर ने किसी की नहीं सुनी. वो नव्या को अपनी कजिन ही बताते रहे, जिसपर हर कोई हंस पड़ा. मालूम हो कि नव्या के पिता निखिल नंदा, रणबीर कपूर के भाई हैं. एक्टर के दादा राज कपूर के पांच बच्चे थे, जिसमें उनकी दो बेटियां भी थीं. राज कपूर की बेटी रितु नंदा, अमिताभ बच्चन की समधन हैं. उनके बेटे निखिल ने अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन से शादी रचाई थी.

Advertisement

रणबीर को मिला अपने दादा राज कपूर का नाम?

इस डॉक्यूमेंट्री के दौरान रणबीर कपूर ने अपने नाम से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी शेयर किया. एक्टर ने बताया कि उन्हें अपना नाम दादा राज कपूर से मिला. दरअसल, राज कपूर का पूरा नाम रणबीर राज कपूर था. लेकिन उन्होंने रणबीर नाम इस्तेमाल नहीं किया था. रणबीर ने बताया कि जब उनका जन्म हुआ, तब उनका परिवार R शब्द से कोई नाम नहीं ढूंढ पा रहा था.

तभी उनके दादा शम्मी कपूर ने राज कपूर से कहा कि वो अपना पहला नाम ऋषि कपूर के बेटे को दे दें. इस तरह रणबीर को उनका नाम मिला. बता दें कि 'डाइनिंग विग कपूर्स' डॉक्यूमेंट्री 21 नवंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होनी शुरू हुई है.

---- समाप्त ----