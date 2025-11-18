हर्षाली को स्टेज पर खींचने से मचा हंगामा, विवादों में रहे नंदमुरी बालकृष्ण, कई बार की ऐसी हरकत

तेलुगू साउथ सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण हाल ही में एक इवेंट के दौरान फिर से विवादों में घिर गए. बजरंगी भाईजान फेम एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा संग वायरल हुए वीडियो में बालकृष्ण स्टेज पर मौजूद एक्ट्रेस का हाथ पकड़कर अचानक उन्हें अपनी ओर खींचते नजर आए. यह क्लिप सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते उन्हें ट्रोलिंग का भारी सामना करना पड़ा.

यूजर्स ने सवाल उठाया कि आखिर बालकृष्ण बार-बार ऐसी हरकतें क्यों दोहराते हैं, जबकि यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी वह कई बार एक्ट्रेसेज के साथ गलत व्यवहार को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं. एक्टर पर पहले भी कई बार उंगलियां उठ चुकी हैं.

सोनल चौहान के साथ सेट पर बदतमीजी की खबरें

एक फिल्म इंटरैक्शन में गुस्से में बालकृष्ण एक्ट्रेस सोनल पर जोर से चिल्लाने लगे थे. इसका वीडियो वायरल हुआ था. लोग उनके टेम्परमेंट पर सवाल उठाने लगे थे.

अनुष्का शेट्टी को धक्का देने का मामला

एक अवॉर्ड शो के दौरान स्टेज पर भीड़ बढ़ने पर बालाकृष्ण अनुष्का शेट्टी को धक्का देते हुए दिखे थे. बाद में इसे “अनजाने में हुआ” बताकर सफाई दी गई, लेकिन वीडियो ने फैंस को नाराज कर दिया.

फिल्म सेट पर हीरोइनों को ‘लिफ्ट’ कराने वाला बयान

एक इवेंट में उन्होंने कहा था कि अगर कोई हीरोइन उनसे रोमांटिक सीन नहीं करना चाहती हो तो वो उसे “लिफ्ट कर बाहर फेंक देंगे.” यह टिप्पणी बेहद विवादित साबित हुई थी और सोशल मीडिया पर उनकी कड़ी आलोचना हुई.

उर्वशी रौतेला संग की बदसलूकी!

कुछ वक्त पहले ही एक वीडियो में देखा गया कि बालकृष्ण ने उर्वशी के साथ दाबिडी-दीबिडी गाने पर अभद्र तरीके से डांस कर रहे थे. ये वीडियो एक फिल्म पार्टी का था, उर्वशी उस दौरान बेहद असहज होती दिखी थीं.

वहीं बालाकृष्ण नंदमुरी को भी ट्रोल्स से खूब खरी-खोटी सुननी पड़ी थी.

