500 की रुपये की नौकरी से स्टारडम तक, कैसे छोटे शहर की मनीषा रानी ने भरी ऊंची उड़ान? बयां की कहानी

बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में नजर आने के बाद घर-घर में पहचान बनाने वाली मनीषा रानी ने अपने करियर में एक और बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. रियलिटी स्टार मनीषा ने अपनी पहली किताब 'मुंगेर की रानी' लॉन्च की है और सोशल मीडिया के जरिए फैंस को इसकी पहली झलक भी दिखाई है.

मनीषा रानी की ऊंची उड़ान

बिहार के छोटे से शहर मुंगेर से लेकर सपनों की नगरी मुंबई तक के अपने खास सफर को मनीषा ने इस किताब में बयां किया है. एक ऐसी जगह जहां हर दिन सपनों की कड़ी परीक्षा होती है. 'मुंगेर की रानी' मनीषा रानी की अनकही कहानी सामने लाती है, जिसमें उनकी मेहनत, कुर्बानियां और कभी न हार मानने वाला जज्बा शामिल है.

हाल ही में मनीषा ने अपनी किताब को प्रमोट करते हुए एक दमदार रील शेयर की, जिसमें उन्होंने अपने सफर के बारे में खुद अपने शब्दों में बात की. मनीषा ने कहा- मुंगेर से मुंबई—ये सुनने में थोड़ा पागलपन लगता है. लेकिन कहते हैं ना, अगर जिंदगी में कुछ करने का जुनून हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती. मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन मैंने खुद का साथ कभी नहीं छोड़ा.

अपनी किताब में मनीषा ने संघर्ष को खूबसूरत बनाकर नहीं दिखाया, बल्कि उसे बिल्कुल सच्चाई के साथ लिखा है. उन्होंने बताया कि कैसे वह सिर्फ उम्मीद लेकर अपना घर छोड़कर मुंबई आईं और कैसे यहां पैसों की तंगी के बीच हर दिन गुजारना एक चुनौती बन गया था. पैसों की कमी के बावजूद उन्होंने खुद को निखारने के लिए लगातार मेहनत की.

कभी वेटरेस हुआ करती थीं मनीषा

बैकग्राउंड आर्टिस्ट से लेकर वेट्रेस तक का काम करने और कभी-कभी सिर्फ 500 रुपये के लिए नौकरी करने तक, मनीषा ने हालात को कभी अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया.

मनीषा कहती हैं- मैं एक गर्वित बिहारी हूं और कभी झुकूंगी नहीं. मैंने अपना बैग उठाया और निकल पड़ी. खुद को बेहतर बनाने के लिए मुझे मेहनत करनी थी और उसके लिए पैसे चाहिए थे, जो मेरे पास नहीं थे. लेकिन मैंने अपने सपनों के लिए काम करना कभी नहीं छोड़ा. आज आप देख रहे हैं कि मैं कहां पहुंची हूं.

मनीषा ने आगे कहा- मैं अपनी किताब के जरिए उन सभी छोटे शहरों की लड़कियों को प्रेरित करना चाहती हूं, जो बड़े सपने देखती हैं. मैं उन्हें हौसला देना चाहती हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन वे अपने सपने जरूर पूरे करेंगी.

मनीषा रानी का सफर वाकई शानदार रहा है. बिग बॉस ओटीटी में लोगों का दिल जीतने के बाद वह झलक दिखला जा की विनर बनीं. इसके अलावा वह राइज एंड फॉल शो में भी नजर आ चुकी हैं.

