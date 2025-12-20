नहीं रहे दिग्गज मलयालम एक्टर श्रीनिवासन, 69 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है. दिग्गज एक्टर, स्क्रीनराइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर श्रीनिवासन का 69 की उम्र में निधन हो गया है. एक्टर ने 20 दिसंबर (शनिवार) को अस्पताल में अंतिम सांस ली. बीते कुछ दिनों से वो अस्पताल में भर्ती थे. उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया. एक्टर के निधन की खबर से हर किसी को गहरा सदमा लगा है.

एक्टर श्रीनिवासन का निधन कैसे हुआ?

बताया जा रहा है कि श्रीनिवासन लंबे समय से बीमार थे. अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. मगर 20 दिवंबर को उनका निधन हो गया. श्रीनिवासन के यूं जाने से उनका परिवार टूट गया है. इंडस्ट्री में भी सन्नाटा छा गया है. फैंस और सेलेब्स समेत हर किसी की आंखें नम और दिल भारी है.

श्रीनिवासन के निधन से दुखी पृथ्वीराज सुकुमारन

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के फेमस एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ने दिग्गज अभिनेता श्रीनिवासन के निधन की खबर पर दुख जताया है. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर कर लिखा- महान लेखक, निर्देशक, अभिनेता को अलविदा. उन हंसी और विचारों के लिए धन्यवाद.

एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ने दिग्गज अभिनेता श्रीनिवासन के निधन पर जताया दुख.

200 से ज्यादा फिल्मों में किया था काम

श्रीनिवासन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर थे. उन्होंने अपने 48 साल के लंबे करियर में 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया. श्रीनिवासन की फिल्में आम आदमी की परेशानियों को हल्के-फुल्के अंदाज में पेश करने के लिए जानी जाती थीं. उनकी एक्टिंग में इतनी सच्चाई होती थी कि उनका हर किरदार लोगों के दिलों को छू लेता था. वो हर रोल में जान फूंक देते थे. उन्होंने कुछ ऐसी यादगार मलयालम फिल्मों को लिखा और निर्देशित भी किया, जो आज भी मशहूर हैं.

एक्टिंग और राइटिंग के अलावा, श्रीनिवासन ने "Vadakkunokkiyanthram" और "Chinthavishtayaya Shyamala" जैसी बेहतरीन फिल्मों का निर्देशन भी किया. उनकी इन फिल्मों में इंसानी रिश्तों को बेहद खूबसूरती से पेश किया गया है.

श्रीनिवासन के दो बेटे भी हैं. उनका बड़ा बेटा विनीत श्रीनिवासन एक फेमस सिंगर-डायरेक्टर-एक्टर है और छोटा बेटा ध्यान श्रीनिवासन भी एक एक्टर और डायरेक्टर है. पिता के निधन से उन्हें तगड़ा झटका लगा है.

