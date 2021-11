KRK ने उड़ाया पाकिस्तानी क्रिकेटर Hasan Ali का मजाक, बोले- इंडिया का दामाद होने का हक अदा किया

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार को टी-20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच हुआ. मैच बहुत ही रोमांचक रहा. जीत की बाजी कभी पाकिस्तान तो कभी ऑस्ट्रेलिया के पलड़े में नजर आई. एक मोड़ ऐसा आया जब पाकिस्तान मैच जीतते हुए दिख रहा था. मगर फिर पासा ऐसा पलटा कि पाकिस्तान टी-20 वर्ल्ड कप में फिनाले की दौड़ से बाहर हो गया.

हसन अली हो रहे ट्रोल

मैच पीक पर था और पाकिस्तानी जीतने की ओर था. तभी हसन अली ने मैथ्यू वेड का अहम कैच छोड़ दिया. इसके बाद आया गेम में यू-टर्न. एक कैच छोड़ने की कीमत हसन अली ने मैच हारकर चुकाई. सोशल मीडिया पर हसन अली को ट्रोल किया जा रहा है. यूजर्स मजे लेते हुए हसन अली पर ऑस्ट्रिलया संग सेटिंग करने का आरोप लगा रहे हैं. हसन अली की ट्रोलिंग होते देख बहती गंगा में कमाल राशिद खान ने भी हाथ डाले.

Pak brothers be like : #HasanAli U cheater , kithne paisa le liya Australia se...🤣

U have just dropped our #T20WorldCup pic.twitter.com/oO9wXrFJx6