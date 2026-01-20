scorecardresearch
 
'सूर्यकुमार यादव करते थे मैसेज', बोलकर फंसी एक्ट्रेस, 100 करोड़ के मानहानि केस पर तोड़ी चुप्पी

एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी ने कुछ वक्त पहले क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव को लेकर कुछ ऐसा कह दिया था, जिसपर खूब बवाल हुआ था. एक्ट्रेस पर 100 करोड़ के मानहानि केस करने की भी बात सामने आई थी. अब इसपर खुद खुशी ने चुप्पी तोड़ी है और सच बताया है.

खुशी मुखर्जी का बड़ा खुलासा (Photo: Instagram @surya_14kumar, @khushi_mukherjee)
खुशी मुखर्जी का बड़ा खुलासा (Photo: Instagram @surya_14kumar, @khushi_mukherjee)

एक्ट्रेस और मॉडल खुशी मु्खर्जी बीते कुछ दिनों से चर्चा में बनी हुई हैं. उन्होंने दावा किया था कि भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव उन्हें अक्सर मैसेज करते थे. खुशी के बयान से फैंस के बीच हलचल मच गई थी. खुशी मु्खर्जी के बयान पर हुए बवाल के बाद ऐसी चर्चा थी कि इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का केस किया है. अब इस पूरे मामले पर एक्ट्रेस ने चुप्पी तोड़ी है. 

क्या बोलीं खुशी मुखर्जी?

इंस्टेंट बॉलीवुड संग बातचीत के दौरान खुशी मुखर्जी से पूछा गया कि क्या ये बात सच है कि सूर्यकुमार यादव ने उनपर 100 करोड़ रुपये का मानहानि का केस किया है? मगर खुशी ने इस दावे को गलत बताया. खुशी बोलीं- नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है. मेरे मुंह से बात निकल गई थी कि हां सूर्यकुमार यादव संग बात होती थी. शायद मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए था. लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी की छवि खराब करने वाली कोई भी बात थी. 'रही बात कुछ सस्ते से इंफ्लुएंसर्स की तो वो जलती आग में हाथ सेकने के लिए आ गए हैं. उन्हें भोंकने दीजिए. मेरे पास तो कोई लीगल नोटिस आया नहीं है. लोग तिल का पहाड़ तो बना ही देते हैं.' 

खुशी से आगे पूछा गया कि क्या ये बात गलत है? इसपर उन्होंने कहा- इसमें गलत क्या है. बात होती थी ठीक है. मैंने किसी को डिफेम नहीं किया है.  

खुशी मुखर्जी ने सूर्यकुमार यादव के बारे में क्या कहा था?
खुशी ने मीडिया संग बातचीत में कहा था- 'मैं किसी भी क्रिकेटर को डेट नहीं करना चाहती. पर मेरे पीछे बहुत सारे क्रिकेटर्स पड़े हैं. क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव मुझे पहले काफी मैसेज करते थे. मगर अब हम ज्यादा बात नहीं करते.'

सूर्यकुमार यादव को लेकर खुशी का ये बयान आग की तरह फैल गया था. इस बयान को लेकर कईयों ने उन्हें ट्रोल भी किया था. क्रिकेटर के फैंस का दावा था कि वो लाइमलाइट के लिए ये कर रही हैं. 

---- समाप्त ----
