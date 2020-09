महाराष्ट्र सरकार-कंगना में आरपार, एक्ट्रेस ने PAK से लेकर बाबर की सेना से की तुलना

फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और बीएमसी के बीच का विवाद काफी आगे बढ़ चुका है. बुधवार को कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी ने उनके दफ्तर में अवैध निर्माण को गिराया. इस दौरान कंगना रनौत की ओर से लगातार महाराष्ट्र सरकार पर हमला किया गया. कंगना ने बीएमसी की टीम को बाबर की सेना बताया, साथ ही पाकिस्तान से तुलना कर डाली.

I am never wrong and my enemies prove again and again this is why my Mumbai is POK now #deathofdemocracy 🙂 pic.twitter.com/bWHyEtz7Qy