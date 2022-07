'काली' के पोस्टर पर फिल्ममेकर का जवाब, बोलीं- अरेस्ट नहीं 'लव यू Leena Manimekalai' डालें'

फिल्ममेकर लीना मण‍िमेकलई की डाक्यूमेंट्री 'काली' के पोस्टर ने विवाद खड़ा कर दिया है. 2 जुलाई को रिलीज इस पोस्टर में 'मां काली' को सिगरेट पीते और हाथ में LGBTQ का झंडा लिए दिखाया गया है. अब इतने बड़े बवाल के बाद फिल्ममेकर लीना मण‍िमेकलई का रिएक्शन आया है.

लीना ने ट्वीट किया- 'फिल्म उन घटनाओं के इर्द-गिर्द घूमती है जो उस शाम की है जब काली प्रकट होती है और टोरंटो की सड़कों पर टहलती है. यदि आप तस्वीर देखते हैं, तो हैशटैग "अरेस्ट लीना मणिमेकलई" न डालें और हैशटैग "लव यू लीना मणिमेकलई" डालें'. लीना के इस क्लैर‍िफ‍िकेशन के बावजूद सोशल मीड‍िया यूजर्स की नाराजगी कम नहीं हुई. लोगों ने उन्हें फिर से जमकर फटकार लगाया है.

बूढ़ी मां को 20 साल से कंधे पर उठाकर तीर्थ करा रहा बेटा, अनुपम बोले- इसका पता दो मुझे

लोगों ने फिर लगाई फटकार

एक यूजर ने लिखा- 'सॉरी बोलने के बजाय वो कह रही है क‍ि उन्हें सपोर्ट करें, हिंदुओं का मजाक उड़ाने की उनकी हिम्मत देखो.

एक ने लिखा- 'क्या हो तुम कहां से आई हो. शरम नहीं आई जो हिंदू की मां को इस तरह दिखाया. तुम कहां और मां कहां.' एक अन्य ने लिखा- 'मुझे समझ नहीं आता क‍ि ऐसे लोग हिम्मत कैसे करते हैं..इनको दूसरों की भावनाओं का कोई ख्याल नहीं होता क्या. मैं दिल्ली पुल‍िस, @HMOIndia @PMOIndia से प्रार्थना करता हूं क‍ि इसको कड़ी सजा दें.'

Stop this nonsense, how dare you can do this, remove this picture immediately.