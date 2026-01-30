मौत की तैयारी कर रहे दुनिया के सबसे मशहूर एक्टर जैकी चैन? तैयार किया गाना, फैंस हुए इमोशनल

दुनियाभर में मार्शल आर्ट और अपनी कॉमेडी के लिए फेमस जैकी चेन ने हाल ही में एक ऐसा खुलासा किया है, जिसने उनके करोड़ों फैंस को इमोशनल कर दिया है. बीजिंग में अपनी नई फिल्म 'अनएक्सपेक्टेड फैमिली' के प्रीमियर के दौरान एक्टर ने क्या कहा जानिए.

71 वर्षीय दिग्गज एक्टर जैकी चेन ने बताया कि उन्होंने एक खास गाना रिकॉर्ड किया है, जो उनकी मौत के बाद ही दुनिया के सामने आएगा. जैकी चैन ने इसे दुनिया के लिए अपना 'आखिरी संदेश' करार दिया है.

क्या कहा जैकी चैन ने?

China.org.cn के हवाले से चैन ने कहा, पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपने कई करीबी दोस्तों और अजीजों को खोया है. जिस वजह से उन्होंने लाइफ के बारे में सोचने को मजबूर किया. अब मुझे लगता है कि जो कहना है वो अभी कह देना चाहिए और जो करना है उसे तुरंत कर लेना चाहिए. तो मैंने अपने लाइफ के आखिरी विचारों को एक गीत के रूप में पिरोया है. हालांकि मेरा परिवार और मैनेजमेंट नहीं चाहता कि इसे अभी रिलीज किया जाए, इसलिए जिस दिन मैं इस दुनिया को अलविदा कहूंगा, उसी दिन यह गाना पब्लिक किया जाएगा.'

वहीं जब ऑडियंस ने प्रीमियर में गाने का कुछ हिस्सा गाने के लिए कहा, तो चैन ने मना कर दिया और मजाक में कहा कि इससे लोग रोने लगेंगे.

लेटेस्ट फिल्म पर क्या बोले जैकी?

अपनी लेटेस्ट फिल्म के बारे में बात करते हुए जैकी चैन ने कहा, 'लेटेस्ट फिल्म उनकी लंबे समय से बनी एक्शन-हीरो की इमेज से अलग है. 'अनएक्सपेक्टेड फैमिली' में वह अल्जाइमर रोग से पीड़ित एक बूढ़े आदमी का किरदार निभा रहे हैं, जो अपने किराएदार को अपना बेटा समझ लेता है और कई अजनबियों के साथ एक असामान्य परिवार बनाता है.'

एक्टर ने कहा, 'मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि मैं एक एक्शन स्टार के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे मंझे हुए एक्टर के रूप में पहचाना जाना चाहता हूं, जिसे कुंग फू भी आता है.'

गाजा को लेकर भी दिया बयान

प्रीमियर के दौरान जैकी चैन ने दुनिया की मौजूदा स्थिति और गाजा जैसे इलाकों का जिक्र करते हुए एक इमोशनल बात कही. उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बच्चे का वीडियो देखा था जिसमें उसने कहा कि वहां बच्चे कभी बड़े नहीं हो पाते. जैकी ने कहा, 'हम बूढ़े लोग सच में बहुत भाग्यशाली और खुश हैं.'

अनएक्सपेक्टेड फैमिली क्यों की?

फिल्म के बारे में बात करते हुए चैन ने कहा, 'मुझे अनएक्सपेक्टेड फैमिली इसलिए पसंद आई क्योंकि इसकी कहानी डायरेक्टर ली ताइयान की दादी से प्रेरित थी, जिससे उन्हें अपनी मां की याद आ गई. रोल की तैयारी के लिए मैंने एक हॉस्पिटल में मरीजों को ऑब्जर्व किया. उम्मीद है यह फिल्म अल्जाइमर बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी.

