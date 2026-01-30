scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मौत की तैयारी कर रहे दुनिया के सबसे मशहूर एक्टर जैकी चैन? तैयार किया गाना, फैंस हुए इमोशनल

दुनिया के सबसे फेमस एक्टर में शुमार जैकी चैन की पॉपुलैरिटी बहुत जबरदस्त है. लोग उन्हें प्यार भी करते हैं और अपना आइडल भी मानते हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी मौत को लेकर बयान दिया है.

Advertisement
X
अपनी मौत पर बोले जैकी चैन (Photo: Instagram/@jackiechan)
अपनी मौत पर बोले जैकी चैन (Photo: Instagram/@jackiechan)

दुनियाभर में मार्शल आर्ट और अपनी कॉमेडी के लिए फेमस जैकी चेन ने हाल ही में एक ऐसा खुलासा किया है, जिसने उनके करोड़ों फैंस को इमोशनल कर दिया है. बीजिंग में अपनी नई फिल्म 'अनएक्सपेक्टेड फैमिली' के प्रीमियर के दौरान एक्टर ने क्या कहा जानिए.

71 वर्षीय दिग्गज एक्टर जैकी चेन ने बताया कि उन्होंने एक खास गाना रिकॉर्ड किया है, जो उनकी मौत के बाद ही दुनिया के सामने आएगा. जैकी चैन ने इसे दुनिया के लिए अपना 'आखिरी संदेश' करार दिया है. 

क्या कहा जैकी चैन ने?
China.org.cn के हवाले से चैन ने कहा, पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपने कई करीबी दोस्तों और अजीजों को खोया है. जिस वजह से उन्होंने लाइफ के बारे में सोचने को मजबूर किया. अब मुझे लगता है कि जो कहना है वो अभी कह देना चाहिए और जो करना है उसे तुरंत कर लेना चाहिए. तो मैंने अपने लाइफ के आखिरी विचारों को एक गीत के रूप में पिरोया है. हालांकि मेरा परिवार और मैनेजमेंट नहीं चाहता कि इसे अभी रिलीज किया जाए, इसलिए जिस दिन मैं इस दुनिया को अलविदा कहूंगा, उसी दिन यह गाना  पब्लिक किया जाएगा.' 

सम्बंधित ख़बरें

U.S. panel is set to examine India’s strategic role
चीन की घेराबंदी के लिए 'प्लान इंडिया' पर वाशिंगटन का फोकस, अमेरिकी कमीशन करेगा आकलन
britain jinping news
'कितना भी आगे बढ़ जाए चीन दूसरों के लिए खतरा नहीं बनेगा...', बोले जिनपिंग
Leh Air Base Parallel Runway
लेह एयर फोर्स स्टेशन में बना नया टैक्सी ट्रैक... सिविल उड़ानों को भी फायदा
म्यांमार के कुख्यात स्कैम नेटवर्क से जुड़े 11 लोगों को चीन में फांसी पर चढ़ाया गया (Photo: CCTV)
चीन ने 11 लोगों को एक साथ फांसी पर लटकाया, कुख्यात 'मिंग फैमिली' से है लिंक
ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात, देखें दुनिया आजतक
Advertisement

वहीं जब ऑडियंस ने प्रीमियर में गाने का कुछ हिस्सा गाने के लिए कहा, तो चैन ने मना कर दिया और मजाक में कहा कि इससे लोग रोने लगेंगे. 

लेटेस्ट फिल्म पर क्या बोले जैकी?
अपनी लेटेस्ट फिल्म के बारे में बात करते हुए जैकी चैन ने कहा, 'लेटेस्ट फिल्म उनकी लंबे समय से बनी एक्शन-हीरो की इमेज से अलग है. 'अनएक्सपेक्टेड फैमिली' में वह अल्जाइमर रोग से पीड़ित एक बूढ़े आदमी का किरदार निभा रहे हैं, जो अपने किराएदार को अपना बेटा समझ लेता है और कई अजनबियों के साथ एक असामान्य परिवार बनाता है.'

एक्टर ने कहा, 'मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि मैं एक एक्शन स्टार के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे मंझे हुए एक्टर के रूप में पहचाना जाना चाहता हूं,  जिसे कुंग फू भी आता है.'

गाजा को लेकर भी दिया बयान 
प्रीमियर के दौरान जैकी चैन ने दुनिया की मौजूदा स्थिति और गाजा जैसे इलाकों का जिक्र करते हुए एक इमोशनल बात कही. उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बच्चे का वीडियो देखा था जिसमें उसने कहा कि वहां बच्चे कभी बड़े नहीं हो पाते. जैकी ने कहा, 'हम बूढ़े लोग सच में बहुत भाग्यशाली और खुश हैं.'

अनएक्सपेक्टेड फैमिली क्यों की?
फिल्म के बारे में बात करते हुए चैन ने कहा, 'मुझे अनएक्सपेक्टेड फैमिली इसलिए पसंद आई क्योंकि इसकी कहानी डायरेक्टर ली ताइयान की दादी से प्रेरित थी, जिससे उन्हें अपनी मां की याद आ गई. रोल की तैयारी के लिए मैंने एक हॉस्पिटल में मरीजों को ऑब्जर्व किया. उम्मीद है यह फिल्म अल्जाइमर बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement