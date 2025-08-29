Film Wrap: हिना खान के नखरों से परेशान हुई सास, भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी का छलका दर्द

शुक्रवार को को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. एक तरफ जहां बॉलीवुड के गलियारों में गणेश उत्सव की धूम है तो वहीं बिग बॉस भी ऑडियंस को काफी एंटरटेन कर रहा है. भोजपुरी स्टार पवन सिंह का भी एक वीडियो वायरल है, इस बीच उनकी पत्नी का रिएक्शन भी सामने आया है. दूसरी तरफ बिग बॉस में तान्या मित्तल के बयान एक के बाद एक वायरल हो रहे हैं.

हिना खान के नखरों से परेशान हुई सास, TV पर खोली पोल, हैरान हुई एक्ट्रेस

टीवी की फेमस एक्ट्रेस हिना खान इन दिनों कलर्स टीवी के शो पति, पत्नी और पंगा में नजर आ रही हैं. इस शो पर वीकेंड में हिना की सास को इनवाइट किया गया. जहां हिना की सास उनकी पोल खोलती दिखी.



बिग बॉस के घर में छाईं विदेशी हसीनाएं, लगाया ग्लैमर तड़का, कमाए करोड़ों

टीवी का कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 का शानदार आगाज हो चुका है. शो में पॉपुलर-इंफ्लुएंसर ग्लैमर का तड़का लगाती हुई दिख रही हैं. इस सीजन में वॉर 2 एक्ट्रेस नतालिया जानोसजेक भी फैंस को अपनी रियल पर्सनैल्टी दिखाने आई हैं.

लाइव इवेंट में पवन सिंह ने हीरोइन की कमर को छुआ, हुईं अनकंफर्टेबल, देखती रही पब्लिक

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं. वीडियो में पवन सिंह अपनी को-स्टार की कमर को उनकी परमिशन के बिना छू रहे हैं.



एक नहीं दो बार शादी करेंगी तान्या म‍ित्तल, लड़का हुआ गरीब तो खुद उठाएंगी खर्च

बिग बॉस 19 के घर के मेहमान के तौर पर सोशल मीडिया की फेमस इंफ्लूएंसर तान्या मित्तल पहुंच चुकी हैं. जब वो इस घर में पहुंचीं तब से वो अपने लाइफस्टाइल और पर्सनल लाइफ को लेकर कई बयान दे रही हैं. अब उन्होंने अपनी वेडिंग प्लान पर बयान दिया है.

'आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा...', पवन सिंह की पत्नी ज्योति का दर्द, फैन्स परेशान

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक लंबा पोस्ट लिखा. इसमें एक्टर पर उन्हें अकेला छोड़ने और उनके माता-पिता का अपमान करने का आरोप लगाया है.



