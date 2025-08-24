Film Wrap: 38 साल बाद अलग हो रहे गोविंदा-सुनीता? रानी मुखर्जी की बेटी आदिरा की फोटो वायरल!

रविवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. सबसे ज्यादा चर्चा गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते को लेकर हुई. जिसे लेकर बेटी टीना का रिएक्शन आया है. वहीं आज से 'बिग बॉस 19' का आगाज होने वाला है. इसके अलावा सनी देओल ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे की तारीफ की है. वहीं डायरेक्टर प्रियदर्शन ने अपना रिटायरमेंट प्लान बताया है.

38 साल की शादी में दरार, अलग हो रहे गोविंदा-सुनीता? बेटी ने बताया सच- मेरे पिता...

गोविंदा और सुनीता आहूजा के तलाक की अफवाहें शुक्रवार से चर्चा में हैं. हालांकि अब बेटी टीना आहूजा ने दोनों के रिश्ते को लेकर रिएक्शन दिया है.

पत्नी सलमा को सलीम खान ने हाथ से खिलाया खाना, सोहेल ने दिखाई मम्मी-पापा की झलक

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के पिता सलीम खान पत्नी सलमा को अपने हाथों से खाना खिलाते देखे जा सकते हैं. इस वीडियो को सोहेल खान ने शेयर करते हुए दोनों को बेस्ट कपल बताया है.

आर्यन के डेब्यू से खुश सनी, लुटाया प्यार, बोले- पिता शाहरुख को गर्व होगा...

गदर स्टार सनी देओल ने सीरीज का ट्रेलर शेयर करते हुए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमकर तारीफ की है. बता दें कि बॉबी देओल भी इस शो का हिस्सा हैं.

रानी मुखर्जी की कॉपी है बेटी आदिरा! 10 साल में पहली बार दिखी झलक, Photos Viral

रानी ने साल 2015 में बेटी आदिरा को जन्म दिया था. वो अब 10 साल की हो चुकी हैं, लेकिन किसी ने भी उन्हें नहीं देखा है. ऐसे में अक्सर फैंस जानने को बेकरार रहते हैं कि अदिरा कैसी दिखती होंगी. लेकिन इस बीच सोशल मीडिया एक फोटो तेजी से वायरल हो रही है.



फिल्म 'हेरा फेरी 3' के बाद इंडस्ट्री को अलविदा कह देंगे प्रियदर्शन! रिटायरमेंट प्लान पर दिया हिंट

फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रियदर्शन इन दिनों अपनी दो बड़ी बड़ी फिल्मों 'हैवान' और 'हेरा फेरी 3' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. उन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के बाद के प्लान के बारे में खुलासा किया है.

