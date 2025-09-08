Film Wrap: बिग बॉस में फूट-फूटकर रोईं तान्या, आरोपों से टूटे सुपरस्टार सलमान खान

बिग बॉस 19 वक्त के साथ दिलचस्प होता जा रहा है. कुनिका और तान्या मित्तल की शो में लड़ाई हो गई. वहीं एक्टर सलमान खान ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर रिएक्शन दिया है. इसी के साथ ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने ट्रोल्स पर निशाना साधा है.

