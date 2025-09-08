Film Wrap: बिग बॉस में फूट-फूटकर रोईं तान्या, आरोपों से टूटे सुपरस्टार सलमान खान

सोमवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का धमाकेदार ट्रेलर सोमवार को रिलीज कर दिया. वहीं सलमान खान ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर बिग बॉस में सफाई दी. इसके अलावा बिग बॉस में तान्या मित्तल और कुनिका की लड़ाई देखने को मिली है.
'मां ने कुछ सिखाया नहीं', कुनिका के ताने सुन फूट-फूटकर रोईं तान्या, भड़के गौरव- दुश्मन हो...
बिग बॉस में कंटेस्टेंट्स को कुछ न कुछ टास्क मिलते रहता है. इसी बीच कुनिका की बातें सुनकर तान्या रोने लगती हैं. वो बोलीं कि टास्क में मां को नहीं लाना चाहिए था. इस पर गौरव खन्ना भी भड़क उठते हैं.
'ऋतिक की GF को काम करने की जरूरत नहीं', तानों से परेशान सबा, हेटर्स पर फूटा गुस्सा
ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद अक्सर ट्रोल्स के निशाने पर रहती हैं. मगर सबा कभी जवाब देने से पीछे नहीं है. इस बार उन्होंने हेटर्स को जवाब दे दिया है.
रंगभेद का शिकार हुई 21 साल की एक्ट्रेस, मिले रिजेक्शन, बोली- गुस्सा और दर्द...
एक्ट्रेस सुम्बुल तौकीर को 'इमली' शो से घर-घर में खास पहचान मिली हैं. मगर उन्हें हमेशा से ही अपनी रंगत को लेकर भेदभाव का सामना करना पड़ा है.
61 साल की कुनिका पर भड़कीं तान्या, संस्कारों पर उठाए सवाल, टूटेगा 'मां-बेटी' का रिश्ता?
बिग बॉस के अपकमिंग एपिसोड में तान्या और कुनिका एक बार फिर से भिड़ेंगी. ये सारा मामला किचन ड्यूटी को लेकर है. तान्या की बातों से कुनिका इरिटेट हो गई हैं.
'मैंने किसका करियर खा लिया...' आरोपों से टूटे सलमान, 'दबंग' डायरेक्टर के गुंडा कहने पर दिया जवाब
सलमान खान पर डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने गंभीर आरोप लगाते हए कहा है कि उन्हें एक्टिंग में रुचि नहीं है, वे सिर्फ स्टारडम और पावर में रहते हैं. अब सलमान ने इस पर रिएक्शन दिया है.