Film Wrap: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने किया राजनीति छोड़ने का ऐलान, मंडे टेस्ट में पास हुई 'कांतारा चैप्टर 1'

भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच विवाद सार्वजनिक हो गया है. ज्योति ने पवन पर कई आरोप लगाए हैं और कहा है कि यदि पवन झूठ बोलना बंद नहीं करते तो वह राजनीति छोड़ देंगी. वहीं दूसरी तरफ ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' की बॉक्स ऑफिस पर धूम जारी है. फिल्म रैप में पढ़ें, मंगलवार, 7 अक्टूबर की बड़ी खबरें.
'पत्नी मान लें, राजनीति छोड़ दूंगी' ज्योति सिंह का ऐलान, पकड़ा गया पवन सिंह का झूठ!
भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच विवाद पब्लिक हो गया है. ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर कई आरोप लगाए हैं. वहीं पवन सिंह ने इन आरोपों को चुनावी राजनीति से जोड़कर झूठा बताया है. आजतक.इन संग Exclusive बातचीत में ज्योति ने अपना पक्ष रखा है.
58 की उम्र में पिता बने अरबाज, वायरल हुई मलाइका की क्रिप्टिक पोस्ट, 'प्यार में सौदेबाजी...'
अरबाज खान पिता बन गए हैं. 5 अक्टूबर को अरबाज की पत्नी शूरा ने एक नन्ही परी को जन्म दिया. बेटे के बाद बेटी का पिता बनकर अरबाज की खुशी का ठिकाना नहीं है. पूरे खान परिवार में नन्ही राजकुमारी के आने से जश्न का माहौल है.
11 साल बड़े तलाकशुदा हीरो के प्यार में अशनूर? नजदीकियों पर पेरेंट्स बोले-बेटी को...
बिग बॉस 19 में एक्टर अभिषेक बजाज का गेम काफी पसंद किया जा रहा है. मगर अभिषेक का नाम 21 साल की अशनूर कौर संग भी जुड़ रहा है. दरअसल, शो में अशनूर और अभिषेक की पक्की दोस्ती हो गई है. दोनों हमेशा साथ नजर आते हैं. एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हैं. एक दूसरे का बचाव करते हैं.
'कितना झूठ बोलोगी तान्या?', परेशान हुए यूजर्स, वीडियो दिखाकर किया एक्सपोज
बिग बॉस 19 में बड़ी-बड़ी ढींगे हांकने वाली तान्या मित्तल, सोशल मीडिया पर जबरदस्त मीम बन चुकी हैं. उनकी बातें उर्वशी रौतेला को भी पीछे छोड़ चुकी हैं. दुबई के बकलावा से लेकर ताज महल के पीछे कॉफी पीने तक, तान्या ने ना जाने कितनी कहानियां बिग बॉस के घरवालों को सुना दी है. ऐसे में यूजर्स ने उनकी जिंदगी को उधेड़ना शुरू कर दिया.
'कांतारा चैप्टर 1' मंडे टेस्ट में भी निकली दमदार, सिर्फ हिंदी में 100 करोड़ कमाने को तैयार
वीकेंड में तगड़ी कमाई करके आ रही हर फिल्म के सामने, सोमवार एक स्पीड ब्रेकर बनकर खड़ा रहता है. हफ्ते का पहला वर्किंग डे किसी भी फिल्म का अल्टीमेट टेस्ट होता है. इस टेस्ट में 'कांतारा चैप्टर 1' तगड़े नंबर लेकर आई है. इसका मंडे कलेक्शन कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों से बेहतर है.