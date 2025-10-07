scorecardresearch
 

'कांतारा चैप्टर 1' मंडे टेस्ट में भी निकली दमदार, सिर्फ हिंदी में 100 करोड़ कमाने को तैयार

वीकेंड में तगड़ी कमाई करके आ रही हर फिल्म के सामने, सोमवार एक स्पीड ब्रेकर बनकर खड़ा रहता है. हफ्ते का पहला वर्किंग डे किसी भी फिल्म का अल्टीमेट टेस्ट होता है. इस टेस्ट में 'कांतारा चैप्टर 1' तगड़े नंबर लेकर आई है. इसका मंडे कलेक्शन कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों से बेहतर है.

'कांतारा चैप्टर 1' हिंदी में 100 करोड़ के लिए तैयार (Photo: Instagram / hombalefilms)
'कांतारा चैप्टर 1' का जलवा थिएटर्स में लगातार बरकरार है. गुरुवार को रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले वीकेंड में तगड़ी कमाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपने पांव जमा लिए थे. अब सोमवार को इस बात का असली टेस्ट होना था कि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का भविष्य कैसा होने वाला है. 

डायरेक्टर-एक्टर ऋषभ शेट्टी की फिल्म लगातार दर्शकों को लगातार थिएटर्स में खींच रही है. अब ट्रेड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सोमवार, यानी रिलीज के पांचवें दिन 'कांतारा चैप्टर 1' ने फिर से अपना दम दिखाया है. हिंदी में तो इस फिल्म की परफॉरमेंस ऐसी है, जैसी कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों की नहीं रही. 

'कांतारा चैप्टर 1' का मंडे कलेक्शन
गुरुवार को रिलीज हुई फिल्म ने अपना पहला वर्किंग डे शुक्रवार को देखा था, जो इसकी रिलीज का दूसरा दिन था. मगर शुक्रवार को ईवनिंग शोज से जनता बढ़ने लगती है. इसलिए शुक्रवार को वीकेंड वाली वाईब का फायदा फिल्मों को होता है. सैकनिल्क के अनुसार, शुक्रवार को 'कांतारा चैप्टर 1' ने इंडिया में करीब 65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था, जिसमें हिंदी वर्जन का हिस्सा करीब 13.5 करोड़ रुपये था. 

अब सोमवार की ट्रेड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि फिल्म ने इंडिया में करीब 30 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. जबकि पांचवें दिन सिर्फ हिंदी वर्जन से हुआ कलेक्शन ही 10 करोड़ रुपये के करीब है. यानी नेट इंडिया कलेक्शन में शुक्रवार के मुकाबले लगभग 50% की गिरावट है. जबकि हिंदी में फिल्म का कलेक्शन शुक्रवार के मुकाबले 30% के आसपास ही कम हुआ है. ये 'कांतारा चैप्टर 1' की लंबी बॉक्स ऑफिस लाइफ के लिए बहुत अच्छा संकेत है. सोमवार के बाद फिल्म का नेट इंडिया कलेक्शन करीब 255 करोड़ और हिंदी वर्जन का कलेक्शन 85 करोड़ रुपये हो गया है. 

बड़ी हिंदी फिल्मों के मुकाबले 'कांतारा चैप्टर 1' का मंडे कलेक्शन
हिंदी में इस साल की सबसे बड़ी फिल्म विफ्की कौशल की 'छावा' है. शुक्रवार को 33 करोड़ के साथ खाता खोलने वाली इस फिल्म ने, पहले सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर 24 करोड़ रुपये कमाए थे, जो करीब 27% की गिरावट थी. यानी 'कांतारा चैप्टर 1' सोमवार को लगभग उसी दम से टिकी रही, जो 'छावा' ने दिखाया था.

'सैयारा' का क्रेज ही अलग था और इसका असर ये हुआ था कि सोमवार को इसका कलेक्शन (24 करोड़), ओपनिंग कलेक्शन (22 करोड़) से भी ज्यादा था. शुक्रवार को 20 करोड़ के आसपास कमाने वाली बाकी बड़ी बॉलीवुड फिल्मों की बात करें तो 'रेड 2' और 'वॉर 2' का मंडे कलेक्शन 8 करोड़ से भी कम था. शुक्रवार को 24 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली 'हाउसफुल 5' भी सोमवार को 10 करोड़ ही कमा सकी थी.  

इन फिल्मों के मुकाबले 'कांतारा चैप्टर 1' का मंडे कलेक्शन यकीनन बहुत दमदार है. मंगलवार को कई मल्टीप्लेक्स चेन्स में ब्लॉकबस्टर ट्यूसडे ऑफर रहेगा जिससे फिल्म का टिकट सस्ता होगा. इससे फुटफॉल बढ़ेगा और कलेक्शन में भी ग्रोथ नजर आएगी. ऋषभ शेट्टी की फिल्म इसका फायदा उठाकर बुधवार तक सिर्फ हिंदी में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है. जबकि गुरुवार को इसका इंडिया कलेक्शन 300 करोड़ पार पहुंचता नजर आ रहा है. 

---- समाप्त ----
TOPICS:

