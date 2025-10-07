Exclusive: 'पत्नी मान लें, राजनीति छोड़ दूंगी' ज्योति सिंह का ऐलान, पकड़ा गया पवन सिंह का झूठ!

पवन सिंह और ज्योति सिंह की मैरिड लाइफ की दिक्कतें अब जगजाहिर हैं. भोजपुरी पावर स्टार की पत्नी उन पर कई आरोप लगा रही हैं. वहीं पवन सिंह ने इन आरोपों को झूठा करार दिया है. ज्योति सिंह ने आजतक.इन संग एक्सलूसिव बातचीत में मामले पर विस्तार पर बात की. बताया कि आखिर पूरा विवाद है क्या.

पवन सिंह बोला झूठा

ज्योति सिंह के आरोपों पर रिएक्ट करते हुए पवन सिंह ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की थी. पोस्ट में उन्होंने लिखा कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ना चाहती हैं, जिसमें वो उनकी मदद मांग रही हैं. पवन सिंह इलेक्शन में उनकी मदद नहीं कर पाए. इस वजह उन्होंने उन पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए.

पवन सिंह की बातों का जवाब देते हुए ज्योति ने कहा- वो 19–20 साल से भाजपा के कार्यकर्ता से टिकट नहीं मांग पाए, तो वो उनके लिए टिकट कैसे मांग सकते हैं. वो चुनाव लड़ने नहीं आई हैं. वो बस इतना चाहती हूं कि पवन सिंह पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकार करें. लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने बुलाया. समाज के सामने सिंदूर भरा था और ये कोई मजाक नहीं है.

सामने आकर क्यों नहीं बोल रहे पवन सिंह

ज्योति जी ने कहा कि पवन सिंह सही हैं, तो सामने आकर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं. पवन सिंह के परिवार और उनके स्टाफ ने उनके साथ गलत बर्ताव किया, बाद में पुलिस भी आई. ज्योति जी का कहना है कि पुलिस पवन सिंह के कहने पर बुलाई गई थी, इसी कारण वो लाइव आईं ताकि सच सामने रहे.

उन्होंने कहा कि अगर पवन सिंह उन्हें पत्नी मानकर स्वीकार कर लें, तो वो राजनीति छोड़ देंगी. वरना समाज उनके भविष्य का फैसला करेगा. उन्होंने फ्लैट छोड़ने का कारण बताया कि उन पर आभूषण या गहनों की चोरी का आरोप लगाया जा सकता था. इसलिए वो फ्लैट से निकल गईं. ज्योति सिंह का दावा है कि पूरी घटना के CCTV फुटेज मौजूद हैं, जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी. उन्होंने कहा कि वो लखनऊ में ही रहेंगी और पवन सिंह से जवाब लेकर ही लौटेंगी.

ज्योति सिंह की बहन जूही ने दावा किया है कि पूरा विवाद पवन सिंह के परिवार की वजह से हो रहा है. वो लोग नहीं चाहते कि पवन सिंह अपनी पत्नी के साथ रहें.

