Film Wrap: पवन सिंह से परेशान अंजलि राघव ने कथावाचक से पूछे सवाल, धनश्री ने चहल को दिया था धोखा?

एंटरटेनमेंट की दुनिया में मंगलवार के दिन और क्या बड़ा हुआ, आइये आपको बताते हैं हमारे फिल्म रैप में...

आर्यन खान की सीरियस इमेज को तोड़ेंगे राघव जुयाल, बॉबी देओल बोले- वो अनजान लोगों से...

आर्यन खान की बैड्स ऑफ बॉलीवुड का ट्रेलर आने के बाद से ही चर्चा में है. सीरीज में बॉबी देओल, राघव जुयाल समेत कई एक्टर्स हैं. दोनों ने आर्यन को लेकर बात की है. आर्यन अक्सर पब्लिक अपीयरेंस में बिना स्माइल करते दिखाई देते हैं. फैंस के बीच अक्सर इस बात को लेकर जिज्ञासा रहती है कि ऐसा क्यों है?

'क्या करूं?' पवन सिंह से परेशान अंजलि ने अनिरुद्धाचार्य से किया सवाल, मिला जवाब- लड़ाई में...

भोजपुरी स्टार पवन सिंह से छेड़छाड़ विवाद के बाद चर्चा में आईं हरियाणवी एक्ट्रेस अंजली राघव को राहत मिलती नहीं दिख रही है. वो लगातार ट्रोल्स का शिकार हो रही हैं. वो अपने मन की शांति के लिए कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के पास जा पहुंचीं. जहां उन्होंने बाबा से सवाल किया कि वो हरियाणवी एक्ट्रेस हैं, उसी से उन्हें पहचान मिली है.

तलाक के बाद दूसरी शादी नहीं करेंगी धनश्री, सुनकर चौंके पवन सिंह, बोले- आसान नहीं...

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ और एक्ट्रेस धनश्री वर्मा इन दिनों राइज एंड फॉल शो में सुर्खियां बटोर रही हैं. शो में फैन्स को धनश्री का बेबाक अंदाज देखने को मिल रहा है. धनश्री को अकसर युजवेंद्र चहल संग तलाक पर भी बात करते देखा जाता है. धनश्री टूटी शादी से इतना दुखी हो गई हैं कि वो दोबारा घर नहीं बसाना चाहती हैं. इस बात का जिक्र उन्होंने पवन सिंह से भी किया. जानते हैं कि एक्ट्रेस की बात सुनकर भोजपुरी स्टार ने कैसे रिएक्ट किया.

दूसरे धर्म में रचाई शादी, छोड़कर भागा पति, एक्ट्रेस का रो-रोकर हुआ बुरा हाल, बोली- वापस आ जाओ

भोजपुरी इंडस्ट्री की चार्मिंग एक्ट्रेस वन्नू डी'ग्रेट की पर्सनल लाइफ सुर्खियों में हैं. एक्ट्रेस की शादीशुदा जिंदगी में तूफान आ गया है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक शॉकिंग वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक्टर मनी मेराज पर गंभीर आरोप लगाए हैं. एक्ट्रेस का कहना है कि वो मेराज की वाइफ हैं, लेकिन शादी के बाद उन्हें धोखा मिला. उनका पति उन्हें छोड़कर भाग गया है.

एक्ट्रेस नफीसा अली को हुआ स्टेज 4 कैंसर, शुरू की कीमोथेरेपी, बोलीं- सर्जरी का ऑप्शन नहीं

बॉलीवुड एक्ट्रेस नफीसा अली ने एक इमोशनल हेल्थ अपडेट शेयर की है. इसमें उन्होंने हिंट दिया गया है कि उन्हें स्टेज 4 कैंसर हुआ है. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें फिर से कीमोथेरेपी शुरू करनी होगी, क्योंकि डॉक्टरों ने सर्जरी के विकल्प को खारिज कर दिया है.

