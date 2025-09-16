आर्यन खान की सीरियस इमेज को तोड़ेंगे राघव जुयाल, बॉबी देओल बोले- वो अनजान लोगों से...

आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का ट्रेलर आने के बाद से ही चर्चा में है. सीरीज में बॉबी देओल, राघव जुयाल समेत कई एक्टर्स हैं. दोनों ने आर्यन को लेकर बात की है. आर्यन अक्सर पब्लिक अपीयरेंस में बिना स्माइल करते दिखाई देते हैं. फैंस के बीच अक्सर इस बात को लेकर जिज्ञासा रहती है कि ऐसा क्यों है? इसका जवाब देते हुए राघव ने बताया कि आर्यन असल में बहुत हंसते-मुस्कुराते हैं. वहीं बॉबी ने कहा कि आर्यन में अलग ही खास बात है, जो लोगों को बहुत इम्प्रेस करती है.

आर्यन ने बनाई अपनी खुद की पहचान

बॉबी देओल ने पिंकविला को दिए इंटरव्यू में आर्यन खान और उनके माता-पिता शाहरुख और गौरी खान की तारीफ की. उन्होंने कहा, “शाहरुख और गौरी ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं. वे बहुत अच्छे इंसान हैं और जब आप आर्यन को जानेंगे, तो आप उनसे प्रभावित हो जाएंगे. आर्यन थोड़ा रिजर्व हैं, मतलब वो अनजान लोगों से कम बातें करते हैं. लेकिन जब आप उनसे बातचीत करेंगे और मिलेंगे, तो आपको महसूस होगा कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और उनके साथ समय बिताना मजेदार है. मुझे खुशी है कि मैं इस शो का हिस्सा हूं.”

इसके अलावा, बॉबी ने फिल्मफेयर को बताया कि वो आर्यन के डेब्यू प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने को लेकर बहुत उत्साहित थे. वो बोले, “मैं सिर्फ आर्यन के साथ उसके पहले शो में काम करना चाहता था. जब मुझे कॉल आया, तो मैंने तुरंत हां कर दी. मैंने स्क्रिप्ट तक सुननी नहीं थी. लेकिन आर्यन ने जरूर स्क्रिप्ट सुनाई, और उसने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सब बताया. उसकी कहानी सुनकर मैं उसकी सोच और आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुआ और महसूस किया कि मैं किसी खास चीज का हिस्सा बनने जा रहा हूं. काम करते वक्त मेरा अनुभव उससे भी बेहतर रहा.”

राघव ने लिया आर्यन को पब्लिक में हंसाने का जिम्मा

वहीं राघव ने बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में बताया, “उसको कैमरे के सामने मुस्कुराने से डर लगता है. वो कैमरे के आगे स्माइल नहीं करता, उसे एटीट्यूड में रहना पसंद है. लेकिन हमारे साथ वह मस्ती करता है, शक्लें बनाता है. उसमें बच्चों जैसी एनर्जी है. कैमरा के सामने उसकी ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है और लड़कियों को भी.”

राघव ने आगे कहा, “मैंने उसे बोला है कि एक दिन मैं जरूर उसे कैमरे के सामने हसाऊंगा, लेकिन उसने कहा ‘नहीं भाई, ऐसा मत करना,' जब भी वह मिलता है, मैं उससे बोलता हूं, हसाऊंगा तुझे जरूर.”

मालूम हो कि बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

