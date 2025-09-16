scorecardresearch
 

Feedback

आर्यन खान की सीरियस इमेज को तोड़ेंगे राघव जुयाल, बॉबी देओल बोले- वो अनजान लोगों से...

आर्यन खान का डायरेक्शन डेब्यू 'The Bads of Bollywood' में उनका अनोखा स्टाइल और कड़ी मेहनत देखने को मिलेगी. बॉबी देओल और राघव जुयाल ने भी इस सीरीज में उनके साथ काम किया है. दोनों एक्टर्स ने अपने अनुभव और इस शो की खास बातें शेयर की.

Advertisement
X
क्यों हंसते नहीं हैं आर्यन खान? (Photo: PTI)
क्यों हंसते नहीं हैं आर्यन खान? (Photo: PTI)

आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का ट्रेलर आने के बाद से ही चर्चा में है. सीरीज में बॉबी देओल, राघव जुयाल समेत कई एक्टर्स हैं. दोनों ने आर्यन को लेकर बात की है. आर्यन अक्सर पब्लिक अपीयरेंस में बिना स्माइल करते दिखाई देते हैं. फैंस के बीच अक्सर इस बात को लेकर जिज्ञासा रहती है कि ऐसा क्यों है? इसका जवाब देते हुए राघव ने बताया कि आर्यन असल में बहुत हंसते-मुस्कुराते हैं. वहीं बॉबी ने कहा कि आर्यन में अलग ही खास बात है, जो लोगों को बहुत इम्प्रेस करती है.

आर्यन ने बनाई अपनी खुद की पहचान

बॉबी देओल ने पिंकविला को दिए इंटरव्यू में आर्यन खान और उनके माता-पिता शाहरुख और गौरी खान की तारीफ की. उन्होंने कहा, “शाहरुख और गौरी ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं. वे बहुत अच्छे इंसान हैं और जब आप आर्यन को जानेंगे, तो आप उनसे प्रभावित हो जाएंगे. आर्यन थोड़ा रिजर्व हैं, मतलब वो अनजान लोगों से कम बातें करते हैं. लेकिन जब आप उनसे बातचीत करेंगे और मिलेंगे, तो आपको महसूस होगा कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और उनके साथ समय बिताना मजेदार है. मुझे खुशी है कि मैं इस शो का हिस्सा हूं.”

सम्बंधित ख़बरें

Tamannaah Bhatia Ghafoor
आर्यन की सीरीज में दिखेगा तमन्ना का जादू, बिखेरेंगी जलवा 
Diljit dosanjh aryan khan
दिलजीत का SRK को जवाब, आर्यन को देख चौंके, बोले- मेरे लिए शॉकिंग... 
Diljit Dosanjh, Shah Rukh Khan
दिलजीत संग आर्यन का सिंगिंग डेब्यू, SRK ने कहा शुक्रिया 
Aryan khan sings for Tenu ki pata song with Diljit Dosanjh
दिलजीत दोसांझ संग 'तेनू की पता' गाने से आर्यन ने किया सिंगिंग डेब्यू 
the bads of bollywood trailer
आर्यन खान दिखाएंगे शोबिज का सच? धांसू है 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का ट्रेलर 

इसके अलावा, बॉबी ने फिल्मफेयर को बताया कि वो आर्यन के डेब्यू प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने को लेकर बहुत उत्साहित थे. वो बोले, “मैं सिर्फ आर्यन के साथ उसके पहले शो में काम करना चाहता था. जब मुझे कॉल आया, तो मैंने तुरंत हां कर दी. मैंने स्क्रिप्ट तक सुननी नहीं थी. लेकिन आर्यन ने जरूर स्क्रिप्ट सुनाई, और उसने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से सब बताया. उसकी कहानी सुनकर मैं उसकी सोच और आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुआ और महसूस किया कि मैं किसी खास चीज का हिस्सा बनने जा रहा हूं. काम करते वक्त मेरा अनुभव उससे भी बेहतर रहा.”

Advertisement

राघव ने लिया आर्यन को पब्लिक में हंसाने का जिम्मा

वहीं राघव ने बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में बताया, “उसको कैमरे के सामने मुस्कुराने से डर लगता है. वो कैमरे के आगे स्माइल नहीं करता, उसे एटीट्यूड में रहना पसंद है. लेकिन हमारे साथ वह मस्ती करता है, शक्लें बनाता है. उसमें बच्चों जैसी एनर्जी है. कैमरा के सामने उसकी ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है और लड़कियों को भी.”

राघव ने आगे कहा, “मैंने उसे बोला है कि एक दिन मैं जरूर उसे कैमरे के सामने हसाऊंगा, लेकिन उसने कहा ‘नहीं भाई, ऐसा मत करना,' जब भी वह मिलता है, मैं उससे बोलता हूं, हसाऊंगा तुझे जरूर.”

मालूम हो कि बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीरीज 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement