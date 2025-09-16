एक्ट्रेस नफीसा अली को हुआ स्टेज 4 कैंसर, शुरू की कीमोथेरेपी, बोलीं- सर्जरी का ऑप्शन नहीं

बॉलीवुड एक्ट्रेस नफीसा अली ने एक इमोशनल हेल्थ अपडेट शेयर की है. इसमें उन्होंने हिंट दिया गया है कि उन्हें स्टेज 4 कैंसर हुआ है. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें फिर से कीमोथेरेपी शुरू करनी होगी, क्योंकि डॉक्टरों ने सर्जरी के विकल्प को खारिज कर दिया है.

मंगलवार, 16 सितंबर को नफीसा अली ने सोशल मीडिया पर अपने स्वास्थ्य के बारे में अपडेट शेयर की. उन्हें नवंबर 2018 में अपने पेरिटोनियल कैंसर से पीड़ित होने का पता चला था. उन्होंने एक फोटो शेयर की है, जिसमें लिखा है- 'एक दिन मेरे बच्चों ने पूछा, 'जब आप नहीं रहेंगी, तो हम किसके पास जाएंगे?' मैंने उन्हें बताया, 'एक-दूसरे का सहारा लो. यही मेरा सबसे बड़ा उपहार है. भाई-बहन जो एक ही प्यार और यादों को साझा करते हैं. एक-दूसरे की रक्षा करो, और याद रखो कि तुम्हारा बंधन जीवन की किसी भी चुनौती से अधिक मजबूत है.'

नफीसा ने शेयर की अपडेट

इसके साथ नफीसा ने खुलासा किया कि उन्हें फिर से कीमोथेरेपी शुरू करने के लिए कहा गया है. एक्ट्रेस ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'आज से मेरी यात्रा में एक नया अध्याय शुरू हुआ है. कल मेरा पीईटी स्कैन हुआ था… तो अब कीमोथेरेपी पर वापस, क्योंकि सर्जरी संभव नहीं है. विश्वास करें, मुझे जीवन से प्यार है.'

नफीसा ने फेसबुक पर भी एक पोस्ट शेयर की है. इसमें उनके स्कैन की तस्वीर और उनकी अपनी तस्वीर भी है. एक्ट्रेस ने एक लेख का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें स्टेज 4 कैंसर, इसके बढ़ने और जीवित रहने की दर के बारे में बात की गई थी. इसी फोटो से हिंट मिलता है कि उनका कैंसर स्टेज 4 तक पहुंच गया है. उन्होंने अपनी बीमारी और स्वास्थ्य के बारे में कोई अन्य विवरण साझा नहीं किया है.

नफीसा को नवंबर 2018 में अपने स्टेज 3 पेरिटोनियल और ओवेरियन कैंसर से पीड़ित होने के बारे में पता चला था. 2019 में उन्हें कैंसर मुक्त घोषित किया गया था. उस समय अपने संघर्ष की बात करते हुए नफीसा ने कहा था, 'मुझे अभी भी हर तीन महीने में जांच के लिए जाना पड़ता है और पांच साल बाद ही यह कहा जा सकता है कि कैंसर पूरी तरह से ठीक हो गया है, लेकिन फिर भी यह शैंपेन उठाने का एक अच्छा कारण था.'

2020 में उन्होंने कीमोथेरेपी के दौरान अपनी त्वचा पर सफेद धब्बे देखे थे. इसके बाद नफीसा ने खुलासा किया था कि उन्हें ल्यूकोडर्मा हो गया है. प्रोजेक्ट्स की बात करें तो नफीसा अली को पिछली बार 2022 में आई सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ऊंचाई' में देखा गया था. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन ईरानी, परिणीति चोपड़ा, नीना गुप्ता, सारिका और डैनी डेन्जोंगपा भी थे.

