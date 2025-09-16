scorecardresearch
 

तलाक के बाद दूसरी शादी नहीं करेंगी धनश्री, सुनकर चौंके पवन सिंह, बोले- आसान नहीं...

राइज एंड फॉल शो में धनश्री वर्मा ने अपनी टूटी शादी और सिंगल रहने के फैसले पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि वो दोबारा शादी नहीं करना चाहतीं और खुद को इंडस्ट्री की फीमेल सलमान खान बताया.

तलाक के बाद धनश्री वर्मा का बड़ा फैसला (PHOTO: Instagram @dhanashree9/Screengrab)
क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ और एक्ट्रेस धनश्री वर्मा इन दिनों राइज एंड फॉल शो में सुर्खियां बटोर रही हैं. शो में फैन्स को धनश्री का बेबाक अंदाज देखने को मिल रहा है. धनश्री को अकसर युजवेंद्र चहल संग तलाक पर भी बात करते देखा जाता है. धनश्री टूटी शादी से इतना दुखी हो गई हैं कि वो दोबारा घर नहीं बसाना चाहती हैं. इस बात का जिक्र उन्होंने पवन सिंह से भी किया. जानते हैं कि एक्ट्रेस की बात सुनकर भोजपुरी स्टार ने कैसे रिएक्ट किया. 

धनश्री को आया सपना 
15 सितंबर के एपिसोड में धनश्री वर्मा नयनदीप रक्षित और पवन सिंह के साथ अपने हसीन सपने का जिक्र करती दिखीं. धनश्री कहती हैं कि मैंने बहुत अच्छा सपना देखा. मैंने देखा कि मैं सरसों के खेत में खड़ी हूं और बहुत खुश हूं. बहुत खूबसूरत नजारा था. इस पर नयनदीप कहते हैं कि तुम अकेले हो या फिर कोई था तुम्हारे साथ. वो कहती हैं कि मैं अकेले थी. इस पर नयनदीप कहते हैं कि फिर क्या फायदा. 

धनश्री आगे कहते हैं कि अब मुझे कोई नहीं चाहिए. मैं अकेले खुश हूं. मैंने रिलेशनशिप में बहुत कुछ सहा है. मुझे लगता है कि मैं इंडस्ट्री की फीमेल सलमान खान हूं. मैं शादी नहीं करूंगी. अब मैं जिंदगीभर सिंगल रहूंगी. इस पर पवन सिंह से बोले बिना नहीं रहा गया. वो कहते हैं कि कहना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं होता है. कोई ना कोई तो चाहिए होता है लाइफ में. इसके बाद वो वहां से उठकर चले जाते हैं. 

इमोशनल हुईं धनश्री
सोमवार को शो में पेंट हाउस के नए रूलर का नॉमिनेशन टास्क हुआ. इस टास्क में नयनदीप ने अर्जुन बिजलानी को रूलर का दावेदार बनाया. धनश्री को उम्मीद थी कि वो रूलर बनाने के लिए उन्हें नॉमिनेट करेंगे. इसलिए वो नयनदीप के इस एक्शन से दुखी हो जाती हैं. वो वॉशरूम में जाकर रोने लगती हैं. धनश्री ने नयनदीप से कहा कि वो इस शो में सिर्फ पवन सिंह पर भरोसा करती हैं. वहीं नयनदीप ने अपने काउंटर में कहा कि वो शो में जो भी फैसला लेते हैं. धनश्री को इससे दिक्कत है. 

एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ की बात करें, तो वो 2020 में युजवेंद्र चहल संग शादी के बंधन में बंधी थीं, लेकिन 2025 में दोनों तलाक लेकर अलग हो गए. 

