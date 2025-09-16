scorecardresearch
 

दूसरे धर्म में रचाई शादी, छोड़कर भागा पति, एक्ट्रेस का रो-रोकर हुआ बुरा हाल, बोली- वापस आ जाओ

भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस वन्नू डी'ग्रेट ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर मनी मेराज पर शादी के बाद धोखा देने का आरोप लगाया है. एक्ट्रेस का वीडियो सामने आने के बाद फैन्स के बीच हलचल मच चुकी है.

गुपचुप शादी करके पछताई एक्ट्रेस (PHOTO: Screengrab)

भोजपुरी इंडस्ट्री की चार्मिंग एक्ट्रेस वन्नू डी'ग्रेट की पर्सनल लाइफ सुर्खियों में हैं. एक्ट्रेस की शादीशुदा जिंदगी में तूफान आ गया है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक शॉकिंग वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक्टर मनी मेराज पर गंभीर आरोप लगाए हैं. एक्ट्रेस का कहना है कि वो मेराज की वाइफ हैं, लेकिन शादी के बाद उन्हें धोखा मिला. उनका पति उन्हें छोड़कर भाग गया है. 

वन्नू डी'ग्रेट संग हुआ धोखा 
वन्नू डी'ग्रेट ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर आपबीती सुनाई है. एक्ट्रेस ने दावा किया कि मनी मेराज ने उनसे शादी की है. लेकिन अब वो इस रिश्ते को मानने से इनकार कर रहे हैं. एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मेराज आप जहां हैं, प्लीज वापस आ जाएं. आपके मम्मी-पापा से भी यही कहना है कि हम लोग पति-पत्नी हैं. 

'आपके मम्मी-पापा ने कहा था. इसलिए मैंने इस बात को छिपाकर रखा. लोग बोलते थे कि ये जिहादी है. मुसलमान है, सच्चा नहीं है. आपको एक दिन छोड़ देगा. लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी. तब भी नहीं मानती थी और आज भी नहीं मानती हूं कि मुसलमान है. इसलिए छोड़ देगा.' 

एक्ट्रेस का वीडियो सामने आने के बाद फैन्स के बीच हलचल मच चुकी है. हालांकि, एक्ट्रेस के आरोपों पर अब तक मनी मेराज या उनके माता-पिता का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है. 

कौन हैं मनी मिराज
मनी मिराज ने इंस्टाग्राम रील्स से अपना करियर शुरू किया था. इसके बाद उन्होंने यूट्यूब वीडियो बनाने शुरू किए. फिर उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला. अब वो अपनी एक्टिंग और गानों से इंडस्ट्री में धमाल मचा रहे हैं. एक समय था जब वो चिकन बेचकर जिंदगी गुजार रहे थे. लेकिन भोजपुरी सिनेमा में कदम रखने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई. 

वहीं वन्नू एक्ट्रेस होने के साथ-साथ सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर भी हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 756 हजार फॉलोअर्स हैं. वन्नू और मिराज के रिश्ते का सच क्या है. ये सिर्फ वही जानते हैं, लेकिन एक्ट्रेस का वीडियो शॉकिंग जरूर है. वो जिस तरह रो-रोकर अपने पति से वापस लौटने की गुहार लगा रही हैं. वो देखकर उनके फैन्स का दिल बैठा जा रहा है. 

