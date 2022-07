Film Wrap: कानूनी पचड़े में फंसे कपिल, सुसाइड करना चाहती थीं 'दीया और बाती हम' फेम सुरभि

फिल्म रैप के जरिए जानिए फिल्म, टीवी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, समेत रविवार के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या रहा खास. कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा इन दिनों अपनी टीम के साथ कनाडा टूर पर है. ऐसे में अमेरिका के एक प्रमोटर ने उन पर गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद वो कानून पचडे़ में फंसते दिखाई दे रहे हैं. वहीं दूसरी ओर 'दीया और बाती हम' सुरभि तिवारी ने अपने प्रवीण कुमार सिन्हा पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. एक्ट्रेस का कहना है कि उनके ससुराल वालों ने उन्हें इतना तंग कि जिसके बाद वो आत्महत्या करना चाहती थीं. इधर रवीना टंडन ने भी उन्हें ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया है.

कानूनी पचड़े में फंसे Kapil Sharma? शो के प्रमोटर ने लगाया बड़ा आरोप



कपिल शर्मा (Kapil Sharma) इंडस्ट्री के सबसे फेमस कॉमेडियन में से एक हैं. कपिल की कॉमेडी ने सालों से लोगों को हंसाया है. उनके शो 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) और 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' (Comedy Nights With Kapil) को फैंस ने खूब पसंद किया था. जून के महीने से कपिल अपने कॉमेडी शो की टीम के साथ यूएस और कनाडा के टूर (Kapil Sharma US Canada Tour) पर निकले हुए हैं. ऐसे में अब उनपर एक गंभीर आरोप लगाया गया है.

आत्महत्या करना चाहती थीं 'दीया और बाती हम' फेम Surbhi Tiwari, बोलीं- मोटी कहते थे ससुराल वाले, खाने-पीने पर लगाई पाबंदी



'दीया और बाती हम' और शगुन जैसे महशूर टीवी सीरियल्स में अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों के दिलों को जीतने वाली एक्ट्रेस सुरभि तिवारी इन दिनों चर्चा में हैं. एक्ट्रेस ने अपने पति प्रवीण कुमार सिन्हा (Praveen Kumar Sinha) और उनके परिवार पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है. सुरभि ने आजतक से एक्सक्लूसिव बातचीत में आपबीती बयां की.

Abhinav Shukla की बेइज्जती करने वालों को नहीं छोड़ेंगी Rubina Dilaik, दे डाली वॉर्निंग



Khatron Ke Khiladi 12 Rubina Dilaik: बिग बॉस 14 की लेडी बॉस रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) इन दिनों खतरों के खिलाड़ी में खतरों से खेलती दिख रही हैं. यही नहीं, उन्होंने पहले ही दिन स्टंट करके साबित कर दिया कि वो रियल लाइफ शेरनी हैं. रोहित शेट्टी के शो में अपनी ताकत का ढंका बजाने वाली रुबीना ने अब ट्रोलर्स को करारा जवाब देना सीख लिया है.

पहले सेक्स सीन्स और गालियां होती थीं...OTT कंटेंट में बदलाव पर विक्रांत मैसी ने कही ये बात



विक्रांत मैसी ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी, तब से लेकर अब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म और उसके कंटेंट में काफी बदलाव देखने को मिले हैं. विक्रांत मैसी ने news18 संग बातचीत में इस बदलाव के बारे में खुलकर अपनी राय रखी. एक्टर ने कहा कि जब उन्होंने एक्टिंग में करियर की शुरुआत की थी, तब बहुत कम प्लेटफॉर्म थे. उन्होंने कहा कि उस टाइम ओटीटी पर मौजूद सभी कंटेंट में एब्यूसिव लैंग्वेज और कई ज्यादा सेक्स सीन्स होते थे. लेकिन अब ओटीटी एक नए शेप में सामने आ रहा है.

शारीरिक शोषण पर Raveena Tandon ने बयां किया दर्द, बोलीं- लोकल बस में मेरे साथ हुई छेड़छाड़



ट्विटर पर एक यूजर ने रवीना टंडन से मुंबई के मिडिल क्लास के स्ट्रगल के बारे में पूछा. यूजर के इस सवाल पर रवीना टंडन को अपने दर्दभरे दिन याद आ गये. उस सवाल ने रवीना के दिल पर ऐसा असर किया कि उन्होंने वो बात कह डाली, जो शायद ही कभी किसी ने सोचा था. रवीना बताती हैं कि टीनेजर्स के दिनों में वो लोकल ट्रेन और बसों से सफर किया करती थीं.