शारीरिक शोषण पर Raveena Tandon ने बयां किया दर्द, बोलीं- लोकल बस में मेरे साथ हुई छेड़छाड़

Raveena Tandon On Metro 3 Car Shed: बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. रवीना बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से हैं, जो हमेशा ही निडर और बेबाक होकर अपनी कहती दिखती हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर उन्होंने जो कुछ लिखा, जिसे जानने के बाद उनके कई चाहने वालों को शॉक लग सकता है. जानते हैं कि आखिर एक्ट्रेस ने उनकी लाइफ को लेकर ऐसा कौन सा बड़ा खुलासा किया है.

छेड़छाड़ का शिकार हुईं थीं रवीना

ट्विटर पर एक यूजर ने उनसे मुंबई के मिडिल क्लास के स्ट्रगल के बारे में पूछा. यूजर के इस सवाल पर रवीना टंडन को अपने दर्दभरे दिन याद आ गये. उस सवाल ने रवीना के दिल पर ऐसा असर किया कि उन्होंने वो बात कह डाली, जो शायद ही कभी किसी ने सोचा था. रवीना बताती हैं कि टीनेजर्स के दिनों में वो लोकल ट्रेन और बसों से सफर किया करती थीं.

Teen yrs,travelled in locals/buses,got eveteased,pinched,everything that most women go through,earned my first car in 92.Development is welcome,we have to b responsible,not only a project,but wherever we are cutting thru r forests,to safeguard environment/wildlife. @SunainaHoley https://t.co/Wwxk5IDzJU