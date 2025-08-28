Film Wrap: बॉलीवुड में गणेशोत्सव की धूम, साथ दिखे गोविंदा और सुनीता आहूजा

गुरुवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. एक तरफ जहां बॉलीवुड में गणेश उत्सव की धूम है तो दूसरी तरफ गोविंदा और सुनीता आहूजा की तलाक वाली खबरों पर विराम लग गया है.

Advertisement

X