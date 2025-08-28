Film Wrap: बॉलीवुड में गणेशोत्सव की धूम, साथ दिखे गोविंदा और सुनीता आहूजा

गुरुवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. बॉलीवुड के गलियारों में गणेश उत्सव की धूम है. एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने पति रणवीर सिंह के साथ नीता अंबानी के घर पर गणेशोत्सव सेलिब्रेट किया. इसके अलावा सलमान खान ने भी बहन अर्पिता के घर पर विराजे बप्पा की आरती उतारी. वहीं सुनीता आहूजा ने पति गोविंदा को लेकर बड़ा बयान दिया.
अर्पिता के घर विराजे बाप्पा, सलमान ने की गणेश आरती, भक्ति में लीन दिखा खान परिवार
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने बिजनेसमैन मुकेश और नीता अंबानी के घर गणेशोत्सव मनाया. जहां उन्होंने बप्पा का आशीर्वाद लिया.
'मेरा गोविंदा सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं', पति से अलग नहीं होंगी सुनीता, बोलीं- झगड़ा...
गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी में अनबन की खबरें काफी दिनों से चल रही थी. लेकिन अब उनपर विराम लग गया है.
अंबानी के गणेशोत्सव में मैथिली ने गाए भजन, अनंत संग शेयर की फोटो, दिखाई अंदर की झलक
गणेशोत्सव में अंबानी परिवार में धूम है. एंटीलिया में लगे गणपति पंडाल में सेलेब्स बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं. इसी कड़ी में सिंगर मैथिली ठाकुर ने अंबानी के गणेश उत्सव में सुरों की महफिल सजाकर सबका दिल जीता.
टूटने वाली थी अर्चना पूरन की शादी, बेटों की खातिर सुलझाए झगड़े, एक्ट्रेस बोलीं- वो ट्रॉमा...
हाल ही में एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह ने अपने बेटे आर्यमान सेठी के साथ एक बातचीत में स्वीकार किया कि उन्होंने और उनके पति परमीत सेठी ने अपनी शादी में कई मुश्किलों का सामना किया है.
