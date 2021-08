Bigg Boss OTT में सनी लियोनी की होने जा रही एंट्री, कहा- 'अपनी स्टाइल में करूंगी मस्ती'

सनी लियोनी अब बॉलीवुड और छोटे पर्दे पर अपनी अपीयरेंस दर्ज कराती नजर आ रही हैं. पहले एक्ट्रेस फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स तक ही सीमित थीं मगर अब एक्ट्रेस बॉलीवुड और साउथ फिल्मों में तो काम कर ही रही हैं साथ ही अब वे छोटे पर्दे पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराती नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस ने अपनी मेहनत और डेडिकेशन के दम पर इंडस्ट्री में अपने लिए एक स्थान हासिल किया है इसके अलावा वे अपने क्यूट अंदाज की वजह से भी लोगों के दिलों में जगह बना पाने में सफल रही हैं. अब सनी बिग बॉस ओटीटी में शिरकत करने जा रही हैं.

बिग बॉस ओटीटी आ रहीं सनी लियोनी

वूट द्वारा सोशल मीडिया पर नया वीडियो जारी किया गया है जिसमें सनी लियोनी खुद बता रही हैं कि वे बिग बॉस ओटीटी में एंटर करने जा रही हैं और एक्ट्रेस ने खुशी भी जताई है. एक्ट्रेस ने कहा- मैं तो बिग बॉस ओटीटी को लेकर क्रेजी होती जा रही हूं. इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप ये शो कितना देखते हैं. कभी भी इस शो से आपका मन नहीं भरेगा. ये सीजन तो पूरी तरह से सिर्फ कनेक्शन्स पर निर्भर करता है. तो जहां-जहां भी कनेक्शन होता है वहां मैं जरूर होती हूं. इस वीकेंड मैं बहुत सारी मस्ती करने जा रही हूं वो भी अपनी स्टाइल में. आपसे मिलती हूं, कृपया जुड़े रहिए.

