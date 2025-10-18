Film wrap: भारती सिंह ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, शहनाज के भाई को सलमान ने लगाई फटकार

फिल्म रैप में शनिवार के दिन काफी कुछ हुआ. भारती सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आईं. इसके अलावा सलमान खान आज वीकेंड के वार पर शहनाज गिल के भाई शहबाज की क्लास लगाने वाले हैं.

Advertisement

X