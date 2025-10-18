scorecardresearch
 

Film wrap: भारती सिंह ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, शहनाज के भाई को सलमान ने लगाई फटकार

फिल्म रैप में शनिवार के दिन काफी कुछ हुआ. भारती सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आईं. इसके अलावा सलमान खान आज वीकेंड के वार पर शहनाज गिल के भाई शहबाज की क्लास लगाने वाले हैं.

भारती सिंह ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप (Photo: Screengrab)
भारती सिंह ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप (Photo: Screengrab)

मनोरंजन की दुनिया में शनिवार के दिन काफी चीजें हुईं. भारती सिंह 41 की उम्र में मां बनने वाली हैं. हाल ही में उन्होंने पैप्स के सामने अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट किया. इसके अलावा 'बिग बॉस 19' में आज सलमान खान घरवालों की क्लास लगाते दिखने वाले हैं. 

तलाक के बाद भी एक्स हसबैंड की शुक्रगुजार हैं पूजा बेदी, बोलीं- शादी हमेशा नहीं...
पूजा बेदी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं, जिनके बारे में कुछ भी कहना कम लगता है. पूजा उन सेलेब्स में हैं, जिन्होंने प्यार के लिए अपने करियर को कुर्बान कर दिया था.

41 की उम्र में दूसरी बार मां बनेंगी भारती, चहकते हुए फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, फैंस बोले- बेटी होगी...
कॉमेडियन और होस्ट भारती सिंह दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं. वो जल्द ही दूसरे बच्चे की मां बनने वाली हैं.

'यहां फोटोशूट करवाने आई हो?', जनता से मिलने पहुंचीं कंगना को फटकार, हुई आलोचना
बॉलीवुड की सबसे बेबाक एक्ट्रेसेज में से एक हैं. अब एक्टर के साथ-साथ कंगना, हिमाचल प्रदेश के मंडी की सांसद भी बन चुकी हैं. इस बात का उन्हें गर्व है.

'मजाक के नाम पर बदतमीजी कर रहे शहबाज', शहनाज गिल के भाई को सलमान खान से पड़ी डांट
इस हफ्ते वीकेंड का वार में सलमान खान ने शहबाज बदेशा को भी नहीं बख्शा. शहबाज की बदमीजियों से तंग आकर सलमान ने उन्हें खरी-खोटी सुनाई और शो में बनाए अपने रिश्तों की इज्जत करने की सलाह दी.

35 लाख का सोना, करोड़ों की कार के माल‍िक हैं खेसारी, जानें संपत्त‍ि का पूरा हिसाब
खेसारी लाल यादव की राजनीति मैदान में एंट्री हो चुकी है. उन्होंने आरजेडी की छपरा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है. चुनाव से पहले उनकी कुल संपत्ति का खुलासा भी हो चुका है.

