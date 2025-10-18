scorecardresearch
 

'मजाक के नाम पर बदतमीजी कर रहे शहबाज', शहनाज गिल के भाई को सलमान खान से पड़ी डांट

इस हफ्ते वीकेंड का वार में सलमान खान ने शहबाज बदेशा को भी नहीं बख्शा. शहबाज की बदमीजियों से तंग आकर सलमान ने उन्हें खरी-खोटी सुनाई और शो में बनाए अपने रिश्तों की इज्जत करने की सलाह दी.

सलमान ने शहबाज को दिखाया आईना (Photo: Instagram @jiohotstarreality)
दिवाली के मौके पर बिग बॉस हाउस में भी जोरदार धमाके होने वाले हैं. इस हफ्ते सलमान खान एक साथ कई घरवालों की क्लास लगाएंगे. शहनाज गिल के भाई के शहबाज को भी आखिर सलमान ने आईना दिखा दिया है. सलमान की डांट सुन शहबाज इमोशनल होते दिखाई दिए.  

शहबाज से क्या बोले सलमान खान?

शहबाज की बात करें तो उन्होंने बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है. शो में आने के बाद से शहबाज अपनी फन साइड लोगों को दिखा रहे हैं. वो शो में ज्यादातर मस्ती-मजाक करते ही दिखाई देते हैं. लड़ाई में भी शहबाज कभी सीरियस नहीं दिखते. शहबाज का मजाकिया अंदाज घरवालों को एंटरटेनिंग भी लग रहा है, इसलिए वो कई दफा मस्ती-मजाक में अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं.

लेकिन नौबत अब यहां तक आ गई कि वो मजाक की आड़ में घरवालों को बुली करने लगे हैं. शहबाज ने शो में अपने बनाए रिश्तों का लिहाज करना तक छोड़ दिया है. ऐसे में सलमान खान ने शहबाज को फटकार लगाई और उन्हें हद में रहने की हिदायत दी. 

शो के प्रोमो वीडियो में सलमान गुस्से में शहबाज से कहते दिखाई दे रहे हैं- जितने भी रिश्ते आपने इस घर में बनाए हैं...मजाक की आड़ में वो जरूरत पड़ने पर बखूबी यूज कर लेते हो. फिर उसके बाद अपनी बातों को मजाक का एक कपड़ा पहना देते हो.  

सलमान की डांट सुन इमोशनल हुए शहबाज

सलमान फिर गुस्से से शहबाज से बोले- एक बात मैं क्लियरली कह देना चाहता हूं कि हर टाइम मजाक-मजाक...देखने वालों को बदतमीज और बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लग रहे हो. सलमान की फटकार सुन शहबाज की आंखें नम दिखाई दीं. वो काफी इमोशनल हो गए. 

शहबाज के अलावा अमाल मलिक और मालती चाहर को भी सलमान ने इस बार खरी-खोटी सुनाई है. अमाल के पिता ने भी शो में आकर सिंगर की बदतमीजियों को कॉलआउट किया, जिसके बाद वो फूट-फूटकर रोते दिखे. 

शो के प्रोमो वीडियो पर फैंस के भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं. फैंस का कहना है कि अमाल के ग्रुप पर दिवाली भारी पड़ गई. वहीं, दूसरी ओर वीकेंड का वार में सही मुद्दे उठाने पर फैंस सलमान की तारीफ भी कर रहे हैं. फैंस का कहना है कि सलमान फिर से अपने बेस्ट होस्टिंग जोन में लौट आए हैं. 

