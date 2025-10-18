भोजपुरी सुपरस्टार खेलारी लाल यादव के सितारे बुलंदियों पर हैं. वो भोजपुरी सिनेमा से राजनीति की दुनिया में एंट्री लेने जा रहे हैं. शुक्रवार को उन्होंने चापरा विधानसभा सीट से RJD प्रत्याशी के रूप में नामांकन पत्र जमा किया. हलफनामे में उन्होंने अपनी चल और अचल संपत्ति का भी जिक्र किया. आइए जानते हैं कि भोजपुरी एक्टर के पास कितने करोड़ की संपत्ति है.

कितने अमीर हैं खेसारी लाल यादव

खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय गायक और एक्टर हैं. RJD ने उन्हें बिहार के सारण जिले के चापरा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है. खेसारी ने नामांकन से एक दिन पहले ही पार्टी जॉइन की थी. खेसारी के साथ उनकी पत्नी चंदा भी RJD का हिस्सा बन गई हैं. हलफनामे में उन्होंने खुद को 24 करोड़ की संपत्ति का मालिक बताया है.

खेसारी के मुताबिक, उनके पास चल संपत्तियां 16.89 करोड़ रुपये की है और अचल संपत्तियां 7.91 करोड़ रुपये की है. उनकी पत्नी के पास 90.02 लाख रुपये की चल संपत्ति और 6.49 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति हैं. खेसारी के पास 5 लाख रुपये और उनकी पत्नी के पास 2 लाख रुपये नकद हैं. भोजपुरी एक्टर के कई बैंक खाते हैं और उनके पास 35 लाख रुपये की सोने की ज्वैलरी भी है.

हलफनामे के अनुसार, खेसारी लाल यादव की चल संपत्तियों में 3 करोड़ रुपये कीमत की एक लग्जरी कार भी शामिल है.

कभी गरीबी में गुजारे दिन

खेसारी लाल यादव 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और 5000 से ज्यादा गाने गा चुके हैं. खेसारी का कहना है कि वो गरीबी परिवार से आते हैं. उनके पिता सड़क किनारे सामान बेचते थे और रात में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते थे. एक समय था जब घर चलाने के लिए खेसारी गाय चराते थे और दूध बेचते थे. इसके बाद उन्होंने दिल्ली में लिट्टी-चोखा बेचने का काम शुरू किया.

दिल्ली से उनकी किस्मत चमकी और उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री में आने का मौका मिला. आज वो करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं और आलीशान लाइफ जीते हैं.

काजल राघवानी संग रहा अफेयर

शादीशुदा खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी संग रिश्ते में थे. दोनों ने कई साल तक एक-दूसरे को डेट किया और फिर इनका ब्रेकअप हो गया. काजल, खेसारी की इतनी दीवानी थीं कि वो उनसे शादी करने को तैयार थीं. लेकिन खेसारी ने अपनी पत्नी चंदा का साथ नहीं छोड़ा. इन दिनों उनका नाम एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी संग जोड़ा जा रहा है.

अब देखते हैं कि खेसारी लाल यादव राजनीति में क्या नया कमाल करते हैं.

