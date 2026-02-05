scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बॉलीवुड फिल्म 'भाभीजी घर पर हैं' में दिखेंगे निरहुआ , बताया क्यों पिछड़ रहा है भोजपुरी सिनेमा

भोजपुरी के स्टार एक्टर निरहुआ ने अपनी आने वाली फिल्म 'भाभीजी घर पर हैं! फन ऑन द रन' के बारे में बात की. इस दौरान उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और तेलुगु फिल्मों पर भी रिएक्शन दिया.

Advertisement
X
साउथ सिनेमा पर क्या बोले निरहुआ? (Photo: Instagram/@dineshlalyadav)
साउथ सिनेमा पर क्या बोले निरहुआ? (Photo: Instagram/@dineshlalyadav)

भोजपुरी सिनेमा के स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ अब बड़े पर्दे पर हिंदी ऑडियंस का दिल जीतने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. वह जल्द ही फेमस टीवी शो पर आधारित फिल्म 'भाभीजी घर पर हैं! फन ऑन द रन' में नजर आएंगे. अपनी इस नई पारी और भोजपुरी सिनेमा की चुनौतियों को लेकर निरहुआ ने खुलकर बात की है.

Zoom को दिए इंटरव्यू में निरहुआ ने तेलुगु सिनेमा के बारे में अपने विचार शेयर किए. उन्होंने स्वीकार किया कि दक्षिण की फिल्में आज वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं, जबकि भोजपुरी सिनेमा अपनी लोकप्रियता के बावजूद बजट की कमी से जूझ रहा है.

साउथ सिनेमा पर क्या बोले निरहुआ?
निरहुआ का मानना है कि किसी भी फिल्म का भव्य होना उसके बजट पर निर्भर करता है. उन्होंने साफ कहा कि भोजपुरी फिल्मों का बजट सीमित होता है, जिसकी वजह से वह बड़े पैमाने पर नहीं बन पातीं, जबकि भारी बजट की बदौलत ही दक्षिण की फिल्में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक बिखेर पा रही हैं.

सम्बंधित ख़बरें

BHABIJI GHAR PAR HAIN movie Trailer
थिएटर में चार गुना होगा कॉमेडी का डोज, मजेदार है 'भाबीजी घर पर हैं' का ट्रेलर
Pawan Singh
Akshra Singh का नाम सुनकर बेखबर हुए Pawan Singh!
manoj Tiwari pawan singh
'मैं ड्राइवर था, 3 साल...', मनोज तिवारी को याद आए मुश्किल दिन, पवन सिंह ने देखी गरीबी
Once the chemical of the grand alliance kicks in, people become opponents of Ram: Manoj Tiwari.
'महागठबंधन का केमिकल राम विरोधी...', बोले मनोज तिवारी, निरहुआ ने बताई BJP की रणनीति
खेसारी पर फिर भड़के निरहुआ (Photo: Screengrab)
'राजनीति मेरे खिलाफ करो, भगवान राम के खिलाफ नहीं', खेसारी पर बरसे निरहुआ

भाभीजी घर पर हैं फिल्म पर निरहुआ
एक्टर ने आगे बताया कि 'भाभीजी घर पर हैं! फन ऑन द रन' भारत के सभी हिस्सों के दर्शकों को पसंद आएगी. उन्होंने इस फिल्म को एक 'कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर' बताया है. निरहुआ ने कहा, 'चाहे वह मराठी हो, पंजाबी हो, तेलुगु हो, तमिल हो या हिंदी हो, सबको पसंद आएगी ऐसी फिल्म है भाभीजी घर पर हैं! फन ऑन द रन.'

Advertisement

भोजपुरी सितारे लगाएंगे कॉमेडी का तड़का
'भाभीजी घर पर हैं' की शुरुआत साल 2015 में एक टीवी सीरियल के तौर पर हुई थी, जिसने देखते ही देखते घर-घर में अपनी पहचान बना ली. अंगूरी भाभी, विभूति नारायण और तिवारी जी जैसे किरदारों ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई. अब इसी जादू को शशांक बाली बड़े पर्दे पर लाने जा रहे हैं. फिल्म को संजय कोहली और बिनाइफर कोहली ने ज़ी सिनेमा के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म में टीवी के ओरिजिनल कलाकारों के साथ-साथ निरहुआ, रवि किशन और मुकेश तिवारी जैसे बड़े नाम भी धमाल मचाते दिखेंगे.

यह फिल्म 6 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ये निरहुआ की दूसरी हिंदी फिल्म होगी. इससे पहले साल 2025 में उन्होंने फिल्म 'अजेय' के जरिए हिंदी सिनेमा में अपना कदम रखा था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement