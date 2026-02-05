बॉलीवुड फिल्म 'भाभीजी घर पर हैं' में दिखेंगे निरहुआ , बताया क्यों पिछड़ रहा है भोजपुरी सिनेमा

भोजपुरी सिनेमा के स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ अब बड़े पर्दे पर हिंदी ऑडियंस का दिल जीतने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. वह जल्द ही फेमस टीवी शो पर आधारित फिल्म 'भाभीजी घर पर हैं! फन ऑन द रन' में नजर आएंगे. अपनी इस नई पारी और भोजपुरी सिनेमा की चुनौतियों को लेकर निरहुआ ने खुलकर बात की है.

Zoom को दिए इंटरव्यू में निरहुआ ने तेलुगु सिनेमा के बारे में अपने विचार शेयर किए. उन्होंने स्वीकार किया कि दक्षिण की फिल्में आज वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं, जबकि भोजपुरी सिनेमा अपनी लोकप्रियता के बावजूद बजट की कमी से जूझ रहा है.

साउथ सिनेमा पर क्या बोले निरहुआ?

निरहुआ का मानना है कि किसी भी फिल्म का भव्य होना उसके बजट पर निर्भर करता है. उन्होंने साफ कहा कि भोजपुरी फिल्मों का बजट सीमित होता है, जिसकी वजह से वह बड़े पैमाने पर नहीं बन पातीं, जबकि भारी बजट की बदौलत ही दक्षिण की फिल्में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक बिखेर पा रही हैं.

भाभीजी घर पर हैं फिल्म पर निरहुआ

एक्टर ने आगे बताया कि 'भाभीजी घर पर हैं! फन ऑन द रन' भारत के सभी हिस्सों के दर्शकों को पसंद आएगी. उन्होंने इस फिल्म को एक 'कम्पलीट फैमिली एंटरटेनर' बताया है. निरहुआ ने कहा, 'चाहे वह मराठी हो, पंजाबी हो, तेलुगु हो, तमिल हो या हिंदी हो, सबको पसंद आएगी ऐसी फिल्म है भाभीजी घर पर हैं! फन ऑन द रन.'

भोजपुरी सितारे लगाएंगे कॉमेडी का तड़का

'भाभीजी घर पर हैं' की शुरुआत साल 2015 में एक टीवी सीरियल के तौर पर हुई थी, जिसने देखते ही देखते घर-घर में अपनी पहचान बना ली. अंगूरी भाभी, विभूति नारायण और तिवारी जी जैसे किरदारों ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई. अब इसी जादू को शशांक बाली बड़े पर्दे पर लाने जा रहे हैं. फिल्म को संजय कोहली और बिनाइफर कोहली ने ज़ी सिनेमा के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म में टीवी के ओरिजिनल कलाकारों के साथ-साथ निरहुआ, रवि किशन और मुकेश तिवारी जैसे बड़े नाम भी धमाल मचाते दिखेंगे.

यह फिल्म 6 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ये निरहुआ की दूसरी हिंदी फिल्म होगी. इससे पहले साल 2025 में उन्होंने फिल्म 'अजेय' के जरिए हिंदी सिनेमा में अपना कदम रखा था.

