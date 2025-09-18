Film Wrap: आर्यन के संस्कार देखकर खुश हुए फैंस, 'कल्कि 2' से क्यों बाहर हुईं दीपिका पादुकोण

हर दिन की तरह आज भी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से बड़ी खबरें लेकर फिर आपके सामने हाजिर हैं. गुरुवार का दिन कई चौंकाने वाली न्यूज लेकर आया. सबसे पहले बॉलीवुड की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण से जुड़ी खबर सामने आई. प्रभास की फिल्म 'कल्कि 2' के मेकर्स ने एक्ट्रेस को फिल्म से बाहर किया, क्योंकि उनके और एक्ट्रेस के बीच पार्टनरशिप नहीं जम रही थी.

वहीं शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने अपनी सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड के प्रीमियर में फैंस का दिल जीता. जब उन्होंने बॉबी देओल को जमीन पर बैठकर पोज देते देखा, तब वो भी पीछे से आगे आकर जमीन पर बैठ गए. आर्यन को उनके इस बर्ताव के लिए हर तरफ से गुड विशेज मिल रही है.

आर्यन खान की सीरीज The Ba***ds of Bollywood में दिखे समीर वानखेड़े? शाहरुख के बेटे ने किया जमकर रोस्ट

आर्यन की वेब सीरीज का एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को रोस्ट किया जा रहा है. इस क्लिप पर यूजर्स के अलग-अलग रिएक्शन्स सामने आ रहे हैं.

यो यो हनी सिंह पर दर्ज 6 साल पुरानी FIR रद्द, 'मखना' गाने पर महिलाओं पर टिप्पणी करने का था आरोप

साल 2019 में रैपर हनी सिंह के गाने 'मखना' पर काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी. गाने में महिलाओं पर गलत टिप्पणी करने का आरोप हनी सिंह पर लगा था. लेकिन अब 6 सालों बाद उन्हें इससे राहत मिल गई है.

डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान को बताया 'छिछोरा-मवाली', बोले- वो तो क्रिमिनल है

डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने एक बार फिर सलमान खान और उनके परिवार के खिलाफ कई चौंकाने वाले कमेंट्स किए हैं. अभिनव ने एक्टर को छिछोरा-मवाली भी बुलाया.

चहल की गर्लफ्रेंड पर बात नहीं करना चाहती धनश्री, एक्स का अफेयर किया कंफर्म!

धनश्री वर्मा राइज एंड फॉल शो में अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें करती रहती हैं. अब उन्होंने क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी 'गर्लफ्रेंड' आरजे महवश के अफेयर पर कमेंट किया है.

मुंह गोरा-बदन काला, अनन्या पांडे की फेक टैनिंग का उड़ा मजाक, हुईं ट्रोल

अनन्या पांडे 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के प्रीमियर में अपने फेक टैनिंग वाले लुक को लेकर ट्रोल हो रही हैं. यूजर्स एक्ट्रेस की बॉडी और उनके चेहरे में नजर आने वाले फर्क को लेकर कई बातें लिख रहे हैं.

