आर्यन खान की सीरीज The Ba***ds of Bollywood में दिखे समीर वानखेड़े? शाहरुख के बेटे ने किया जमकर रोस्ट

बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है. उनकी डेब्यू वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' रिलीज हो चुकी है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. शो के क्लिप्स हर तरफ वायरल हो रहे हैं. इन्हीं में से एक क्लिप तेजी से हर तरफ फैल रहा है जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को जबरदस्त रोस्ट किया है.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में समीर वानखेड़े का कैमियो?

आर्यन खान ने 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में कई बड़े सितारों की खिल्ली उड़ाई है. उन्होंने जिस तरह बॉलीवुड की दुनिया को सभी के सामने पेश किया है, वो देखकर हर किसी को मजा आ रहा है. लेकिन इन सभी में से जिस चीज को सबसे ज्यादा पसंद किया गया, वो है समीर वानखेड़े का रोस्ट.

सीरीज का एक क्लिप X (पहले ट्विटर) पर वायरल हो रहा है जिसमें समीर वानखेड़े जैसे किरदार को बिना नाम ल‍िए इंट्रोड्यूस किया गया, जो ड्रग्स करने वालों के खिलाफ है. वो गाड़ी से उतरकर सीधा एक ऐसे आदमी के पास जाता है, जो खुलेआम नशा कर रहा है. वो उसे गिरफ्तार करने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो आदमी कहता है कि वो बॉलीवुड से नहीं है, वो उसे छोड़कर साथ ही खड़े बॉलीवुड एक्टर को गिरफ्तार कर लेता है. समीर वानखेड़े जैसा किरदार उसे ये कहकर गिरफ्तार करता है कि वो एक नशे करने वाले इंसान के साथ खड़ा है, इसलिए वो गलत है.

आर्यन का समीर वानखेड़े को रोस्ट, क्या बोले यूजर्स?

आर्यन ने जिस तरह सीरीज में समीन वानखेड़े को रोस्ट किया, वो देखकर कई यूजर्स हंस-हंसकर लोटपोट हो गए हैं. वो आर्यन की दिलेरी से बेहद इंप्रेस हैं. लेकिन कुछ यूजर्स इस रोस्टिंग से नाराज भी हैं. आर्यन और समीर वानखेड़े के बीच का मुद्दा एक समय काफी विवाद में था. लेकिन जिस तरह से उसे आर्यन ने अपनी सीरीज में मजाकिया अंदाज के साथ प्रेजेंट किया, वो सचमुच कई यूजर्स को हैरान कर गई है.

बता दें कि साल 2021 में आर्यन खान मुंबई में एक क्रूज शिप पार्टी में गिरफ्तार हुए थे. उनपर आरोप था कि वो पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे थे. आर्यन को समीर वानखेड़े ने ही गिरफ्तार किया था. उनपर कानूनी कार्रवाई भी हुई थी. लेकिन कुछ समय बाद कोर्ट ने ड्रग्स केस मामले में आर्यन को क्लीन चिट दे दी थी. इस बीच समीर वानखेड़े पर भी कई आरोप लगे थे.

