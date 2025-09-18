डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान को बताया 'छिछोरा-मवाली', बोले- वो तो क्रिमिनल है

डायरेक्टर अनुराग कश्यप के भाई और फिल्ममेकर अभिनव कश्यप चर्चा में हैं. उन्होंने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दबंग' की सफलता के साथ धमाल मचाया था. इस साल को रिलीज हुए 15 साल हो गए हैं. लेकिन फिल्म के स्टार सलमान खान के साथ उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा. अभिनव समय-समय पर सलमान के खिलाफ कई आरोप लगाते रहे हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अभिनव ने सलमान को 'गुंडा' बताया था. अब एक नए इंटरव्यू में उन्होंने अपने बयानों को दोहराया और कहा कि दबंग की रिलीज से पहले सलमान को अपनी इमेज में बड़ा बदलाव लाने की जरूरत थी.

अभिनव ने दबंग को लेकर कही ये बात

बॉलीवुड ठिकाना के साथ बातचीत में अभिनव ने कहा कि सलमान ने अपनी फिल्मों 'वॉन्टेड' और 'तेरे नाम' की वजह से 'छिछोरा' और 'मवाली' की इमेज बना ली थी. उन्हें दबंग के लिए उस इमेज को पीछे छोड़ना पड़ा. अभिनव ने बताया कि उन्होंने पहले अरबाज खान से संपर्क किया था, जो खुद लीड रोल निभाने में रुचि रखते थे. लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस करने का ऑफर दिया. अरबाज और सोहेल खान ने ही अभिनव और सलमान के बीच मुलाकात करवाई, जिसके बाद उन्हें 10 लाख रुपये का साइनिंग अमाउंट दिया गया था. फिल्म शुरू करने के लिए कहा गया. उन्होंने कहा, 'मैं निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं था, मुझे बताया गया कि निर्णय ले लिए गए हैं.' यह कहते हुए उन्होंने हिंट दिया कि सोनाक्षी सिन्हा को बिना उनकी जानकारी के फिल्म में फीमेल लीड के रूप में ले लिया गया था.

अभिनव ने सलमान को बताया क्रिमिनल

अपने पुराने इंटरव्यू में कही बात की तरफ इशारा करते हुए अभिनव कश्यप ने आगे कहा, 'सलमान खान और उनके परिवार के बारे में मेरी राय वही है. वे सामान्य इंसान नहीं हैं. वे सिद्ध रूप से अपराधी हैं. वह जमानत पर बाहर हैं. वह एक दोषी हैं, जमानत पर बाहर हैं. अपराधी, अपराधी होता है. कुछ बातें मुझे भी पता हैं.'

पिछले इंटरव्यू में अभिनव ने कहा था, 'सलमान कभी किसी चीज में शामिल नहीं होते. उन्हें एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, और पिछले 25 सालों से नहीं है. वह काम पर आकर एहसान करते हैं. उन्हें स्टार होने की ताकत में ज्यादा रुचि है, लेकिन एक्टिंग में नहीं. वह एक गुंडा है. मुझे दबंग से पहले इसकी जानकारी नहीं थी. सलमान बदतमीज है, गंदा इंसान है.'

'सलमान था छिछोरा'

अपने नए इंटरव्यू में अभिनव कश्यप ने उस समय को याद किया जब उन्हें बताया गया कि सलमान खान दबंग करने में दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने कहा, 'उस समय सलमान की इमेज एक छिछोरे और मवाली की थी, जो सड़कों पर महिलाओं को परेशान करता हो. यह 2008 के आसपास था, जब मैंने फिल्म साइन की थी. उन्होंने तब तक तेरे नाम फिल्म कर ली थी. उनकी छवि बहुत खराब थी, एक दीवाने प्रेमी या सड़कछाप रोमियो की. उनका वह तौलिया डांस भी था.'

दिलचस्प बात यह है कि अभिनव के भाई, अनुराग कश्यप का भी सलमान के साथ 'तेरे नाम' फिल्म को लेकर मतभेद हुआ था. इस फिल्म को उन्हें लिखना था. उन्होंने समदीश भाटिया को दिए एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने सुझाव दिया था कि सलमान को किरदार के लिए अपनी छाती के बाल बढ़ाने चाहिए. दबंग 2010 में रिलीज हुई थी और इसे पसंद किया गया था. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भी सफलता मिली थी. इसके बाद 'दबंग' फ्रेंचाइजी के दो सीक्वल बने, जिनमें अभिनव शामिल नहीं थे.

